سرگیف حسین کنعانی را فالو کرد!

به گزارش ایلنا، ورود ایگور سرگیف به پرسپولیس هنوز رسمی نشده، اما مهاجم ازبکستانی خیلی زود نشانه‌هایی از ارتباط گرفتن با فضای جدید تیمش را نشان داده است؛ آن هم در اینستاگرام که این روزها برای هواداران اهمیت خاصی دارد.

سرگیف پس از فالو کردن صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس، خیلی زود سراغ صفحه حسین کنعانی‌زادگان رفت و مدافع ملی‌پوش سرخ‌ها را هم در اینستاگرام دنبال کرد؛ اتفاقی جالب که باعث شد نام کنعانی دوباره به عنوان یکی از صمیمی‌ترین بازیکنان پرسپولیس با خارجی‌ها مطرح شود.

حسین کنعانی در سال‌های اخیر همواره رابطه خوبی با بازیکنان خارجی پرسپولیس داشته و در فصل‌های گذشته نیز صمیمیت او با اوستون اورونوف بارها مورد توجه قرار گرفته است. کنعانی معمولاً یکی از اولین نفراتی است که بازیکنان جدید خارجی با او ارتباط می‌گیرند و حالا سرگیف هم همین مسیر را رفته است.

نکته جالب اما اینجاست که در حالی که سرگیف خیلی زود کنعانی را فالو کرده، هنوز بین او و اورونوف فالو دوطرفه‌ای شکل نگرفته است؛ موضوعی که برای هواداران کنجکاو پرسپولیس تبدیل به سوژه‌ای جذاب شده است.

انتهای پیام/