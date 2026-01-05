خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرگیف حسین کنعانی را فالو کرد!

سرگیف حسین کنعانی را فالو کرد!
کد خبر : 1737673
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم ازبکستانی پرسپولیس صفحه باشگاه و حسین کنعانی را فالو کرد.

به گزارش ایلنا، ورود ایگور سرگیف به پرسپولیس هنوز رسمی نشده، اما مهاجم ازبکستانی خیلی زود نشانه‌هایی از ارتباط گرفتن با فضای جدید تیمش را نشان داده است؛ آن هم در اینستاگرام که این روزها برای هواداران اهمیت خاصی دارد.

سرگیف پس از فالو کردن صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس، خیلی زود سراغ صفحه حسین کنعانی‌زادگان رفت و مدافع ملی‌پوش سرخ‌ها را هم در اینستاگرام دنبال کرد؛ اتفاقی جالب که باعث شد نام کنعانی دوباره به عنوان یکی از صمیمی‌ترین بازیکنان پرسپولیس با خارجی‌ها مطرح شود.

حسین کنعانی در سال‌های اخیر همواره رابطه خوبی با بازیکنان خارجی پرسپولیس داشته و در فصل‌های گذشته نیز صمیمیت او با اوستون اورونوف بارها مورد توجه قرار گرفته است. کنعانی معمولاً یکی از اولین نفراتی است که بازیکنان جدید خارجی با او ارتباط می‌گیرند و حالا سرگیف هم همین مسیر را رفته است.

نکته جالب اما اینجاست که در حالی که سرگیف خیلی زود کنعانی را فالو کرده، هنوز بین او و اورونوف فالو دوطرفه‌ای شکل نگرفته است؛ موضوعی که برای هواداران کنجکاو پرسپولیس تبدیل به سوژه‌ای جذاب شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی