پرسپولیس امروز از مهاجم خارجی خود رونمایی می‌کند
ویژه برنامه رونمایی از ایگور سرگیف امروز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پرونده نخستین خرید زمستانی پرسپولیس عملاً بسته شده و ایگور سرگیف، مهاجم باتجربه و ملی‌پوش ازبکستان، تا ساعاتی دیگر به‌طور رسمی پیراهن سرخ را بر تن خواهد کرد. 

این بازیکن که پس از مذاکرات نهایی با مدیران باشگاه پرسپولیس به توافق کامل رسیده بود، روز گذشته (یکشنبه) وارد تهران شد تا مراحل پایانی انتقالش را پشت سر بگذارد.

سرگیف بلافاصله پس از ورود به ایران، راهی مرکز پزشکی ایفمارک شد و شب گذشته تست‌های پزشکی خود را با موفقیت انجام داد. نتایج مثبت این آزمایش‌ها، آخرین مانع برای امضای قرارداد را از پیش‌روی مهاجم ازبک برداشت تا او آماده معرفی رسمی به عنوان خرید جدید پرسپولیس شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، باشگاه پرسپولیس قرار است ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه) به‌صورت رسمی از ایگور سرگیف رونمایی کند. قرارداد این مهاجم با سرخ‌پوشان به مدت یک‌ونیم سال که گفته می‌شود ارزشی در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار دارد، به امضا خواهد رسید. 

سرگیف با سابقه حضور مستمر در ترکیب تیم ملی ازبکستان و قرار داشتن در شرایط مسابقه، گزینه‌ای است که کادر فنی پرسپولیس روی آمادگی سریع او حساب ویژه‌ای باز کرده است. حالا هواداران سرخ‌پوش منتظرند تا با رونمایی رسمی این مهاجم، خط حمله تیم اوسمار قوی‌تر بشود.

