قهرمان سابق آسیا در بوشهر آواره شد!

به گزارش ایلنا، میثاق معمارزاده، دروازه‌بان سابق پرسپولیس، سایپا و پیکان، با حکم هیئت‌مدیره باشگاه پاس همدان به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل این باشگاه منصوب شده بود تا در ۴۲ سالگی وارد مسیر جدیدی در فوتبال ایران شود؛ مسیری مدیریتی که خیلی زود او را با واقعیت‌های تلخ پاس همدان روبه‌رو کرده است.

پاس همدان، تیمی ریشه‌دار و باسابقه در فوتبال ایران که روزگاری قهرمانی لیگ برتر را هم تجربه کرده، این روزها در لیگ دسته دوم کشور حال‌وروز خوشی ندارد. تازه‌ترین نمونه از مشکلات این باشگاه، سفر پرحاشیه پاس به بوشهر برای دیدار هفته دوازدهم گروه دوم لیگ دسته دوم مقابل شاهین بندرعامری است. مسابقه‌ای که با شکست ۲ بر صفر پاس به پایان رسید، اما حاشیه‌هایش بسیار پررنگ‌تر از نتیجه داخل زمین بود.

معمارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ورزش سه با لحنی صریح و گلایه‌آمیز از شرایط تیمش پرده برداشت: «ما با هزینه خودمان و من بمیرم و تو بمیری پول می‌آوریم و این‌ها هزار تومان نمی‌دهند. پریشب گفتیم این تیم را نمی‌بریم، اما گفتند ببرید و ما هزینه‌اش را می‌دهیم. مدیرکل ورزش و جوانان همدان هم می‌گوید تیم را ببرید.»

قائم‌مقام باشگاه پاس ادامه داد: «برای ما یک خوابگاه مثل سربازی گرفتند. پاس یک زمانی تیم بزرگی در این مملکت بوده، اما حالا کل تیم را در سه اتاق هشت‌نفره جا داده بودند! من تیم را بردم یک هتل دیگر و گفتم تا پول هتل را ندهید، تیم را به زمین نمی‌فرستم. به زور ۶۰ میلیون تومان پول هتل را گرفتیم.»

اما مشکلات پاس به همین‌جا ختم نشد: «الان تیم در بوشهر مانده، پول پرواز را نداده‌اند و حتی جواب تلفن را هم نمی‌دهند. وقتی می‌گویی تیم برای ما نیست، می‌گویند تیم برای استان است و باید ببری! مگر این همه آدم مسخره شما هستند؟ کارت بازی‌هایمان را هم دادیم که بلیت بدهند، اما تیم هنوز در بوشهر مانده و عین خیال‌شان نیست.»

معمارزاده همچنین به مشکلات هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «هفته‌های قبل هم چند بار در آستانه لغو بازی بودیم. بعضی‌ها سیاه‌بازی می‌کنند و علیه ما کار می‌کنند، اما کسی پاسخگو نیست.»

حالا پاس همدان، با وجود نام بزرگ و گذشته پرافتخارش، درگیر ابتدایی‌ترین مشکلات لجستیکی و مالی است؛ شرایطی که حتی میثاق معمارزاده را هم واداشته تا از تریبون رسانه‌ای فریاد بزند. باید دید واکنش مسئولان استانی و مدیران بالادستی به این هشدارها چه خواهد بود و آیا پاس می‌تواند از این وضعیت بحرانی عبور کند یا نه.

