خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اینتر با غلبه بر بولونیا، انتقام سوپرجام را گرفت

اینتر با غلبه بر بولونیا، انتقام سوپرجام را گرفت
کد خبر : 1737512
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال اینتر بازی خانگی مقابل بولونیا را با پیروزی به سرانجام رساند.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب سوم هفته هجدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) تیم فوتبال اینتر در دیداری خانگی میزبان بولونیا در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 3 بر یک شکست داده و انتقام شکست و حذف در مرحله نیمه‌نهایی سوپرجام را از روسوبلو بگیرد.

برای نراتزوری در این بازی؛ پیوتر زیلینسکی (39)، لائوتارو مارتینس (48) و مارکوس تورام (74) گلزنی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی