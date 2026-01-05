اینتر با غلبه بر بولونیا، انتقام سوپرجام را گرفت
تیم فوتبال اینتر بازی خانگی مقابل بولونیا را با پیروزی به سرانجام رساند.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب سوم هفته هجدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) تیم فوتبال اینتر در دیداری خانگی میزبان بولونیا در ورزشگاه سنسیرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 3 بر یک شکست داده و انتقام شکست و حذف در مرحله نیمهنهایی سوپرجام را از روسوبلو بگیرد.
برای نراتزوری در این بازی؛ پیوتر زیلینسکی (39)، لائوتارو مارتینس (48) و مارکوس تورام (74) گلزنی کردند.