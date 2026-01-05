اینتر با غلبه بر بولونیا، انتقام سوپرجام را گرفت

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب سوم هفته هجدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) تیم فوتبال اینتر در دیداری خانگی میزبان بولونیا در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 3 بر یک شکست داده و انتقام شکست و حذف در مرحله نیمه‌نهایی سوپرجام را از روسوبلو بگیرد.

برای نراتزوری در این بازی؛ پیوتر زیلینسکی (39)، لائوتارو مارتینس (48) و مارکوس تورام (74) گلزنی کردند.

انتهای پیام/