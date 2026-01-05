خبرگزاری کار ایران
مک‌آلیستر: شانسی برای قهرمانی نداریم

کد خبر : 1737508
هافبک آرژانتینی لیورپول پس از تساوی مقابل فولام صریحاً اعلام کرد که تیمش در این فصل شانس کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر را ندارد و فاصله قابل توجه با صدر جدول شرایط را دشوار کرده است.

به گزارش ایلنا،  لیورپول در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر، امشب مقابل فولام به تساوی ۲-۲ رسید تا بحران نتایج این فصل بیش از پیش خود را نشان دهد. تیم یورگن کلوپ با ۳۴ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و با صدرنشین آرسنال ۱۴ امتیاز فاصله دارد.

جیمز مک‌آلیستر پس از پایان دیدار گفت: «فرصت زیادی برای حفظ عنوان قهرمانی نداریم. گفتن این حرف برایم ناراحت‌کننده است، اما واقعیت کاملاً روشن است.»

وی ادامه داد: «آرسنال در اوج آمادگی قرار دارد و منچسترسیتی هم فاصله کمی با آن‌ها دارد، اما ما از نظر عملکرد و نتایج عقب هستیم. بنابراین، دوباره قهرمان نخواهیم شد.»

مک‌آلیستر در مورد شرایط تیم افزود: «اتفاقات فعلی برایم دردناک است، چون انتظار داشتیم حالا از قهرمانی لیگ برتر لذت ببریم و شرایط بسیار بهتری داشته باشیم. نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی در تیم ایجاد شده است، بازیکنان جدید اضافه شدند تا جای نفراتی که جدا شدند پر شود، اما وضعیت ایده‌آل نیست.»

هافبک لیورپول در پایان با تأکید بر سختی رقابت‌ها گفت: «واقعیت امروز ما همین است و باید با آن روبه‌رو شویم. این فصل برای ما فرصت دشواری است و باید از تجربه آن برای آینده درس بگیریم.»

 

انتهای پیام/
