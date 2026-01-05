به گزارش ایلنا، لیورپول در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر، امشب مقابل فولام به تساوی ۲-۲ رسید تا بحران نتایج این فصل بیش از پیش خود را نشان دهد. تیم یورگن کلوپ با ۳۴ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و با صدرنشین آرسنال ۱۴ امتیاز فاصله دارد.

جیمز مک‌آلیستر پس از پایان دیدار گفت: «فرصت زیادی برای حفظ عنوان قهرمانی نداریم. گفتن این حرف برایم ناراحت‌کننده است، اما واقعیت کاملاً روشن است.»

وی ادامه داد: «آرسنال در اوج آمادگی قرار دارد و منچسترسیتی هم فاصله کمی با آن‌ها دارد، اما ما از نظر عملکرد و نتایج عقب هستیم. بنابراین، دوباره قهرمان نخواهیم شد.»

مک‌آلیستر در مورد شرایط تیم افزود: «اتفاقات فعلی برایم دردناک است، چون انتظار داشتیم حالا از قهرمانی لیگ برتر لذت ببریم و شرایط بسیار بهتری داشته باشیم. نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی در تیم ایجاد شده است، بازیکنان جدید اضافه شدند تا جای نفراتی که جدا شدند پر شود، اما وضعیت ایده‌آل نیست.»

هافبک لیورپول در پایان با تأکید بر سختی رقابت‌ها گفت: «واقعیت امروز ما همین است و باید با آن روبه‌رو شویم. این فصل برای ما فرصت دشواری است و باید از تجربه آن برای آینده درس بگیریم.»

انتهای پیام/