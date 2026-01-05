خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریف مراکش مشخص شد شد

کامرون با شکست آفریقای جنوبی به یک‌چهارم نهایی رسید

کامرون با شکست آفریقای جنوبی به یک‌چهارم نهایی رسید
کد خبر : 1737506
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی کامرون با برتری مقابل آفریقای جنوبی، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا را کسب کرد و روز جمعه آینده به مصاف تیم میزبان، مراکش، خواهد رفت.

به گزارش ایلنا،  در دیداری از مرحله یک‌هشتم نهایی، کامرون موفق شد با گل‌های جونیور چامادیو در دقیقه ۳۴ و کریستین کوفانی در دقیقه ۴۷، دو گل به ثمر رساند و تنها پاسخ آفریقای جنوبی را اویدنس ماکگوبا در دقیقه ۸۸ ثبت کرد.

این دیدار که با حملات متقابل آغاز شد، آفریقای جنوبی در ۱۵ دقیقه ابتدایی چند فرصت مسلم گلزنی را از دست داد و کامرون به تدریج جریان بازی را در دست گرفت. شاگردان تیموری با ایجاد موقعیت‌های خطرناک، موفق شدند بر بازی تسلط یافته و برتری خود را تثبیت کنند.

تیم ملی مراکش که پیش‌تر با گل براهیم دیاز، تانزانیا را ۱-۰ شکست داده بود، حریف بعدی کامرون در مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد بود. این مسابقه حساس روز جمعه در ورزشگاه مولای عبدالله و با حضور هواداران میزبان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی