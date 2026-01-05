حریف مراکش مشخص شد شد
کامرون با شکست آفریقای جنوبی به یکچهارم نهایی رسید
تیم ملی کامرون با برتری مقابل آفریقای جنوبی، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی جام ملتهای آفریقا را کسب کرد و روز جمعه آینده به مصاف تیم میزبان، مراکش، خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، در دیداری از مرحله یکهشتم نهایی، کامرون موفق شد با گلهای جونیور چامادیو در دقیقه ۳۴ و کریستین کوفانی در دقیقه ۴۷، دو گل به ثمر رساند و تنها پاسخ آفریقای جنوبی را اویدنس ماکگوبا در دقیقه ۸۸ ثبت کرد.
این دیدار که با حملات متقابل آغاز شد، آفریقای جنوبی در ۱۵ دقیقه ابتدایی چند فرصت مسلم گلزنی را از دست داد و کامرون به تدریج جریان بازی را در دست گرفت. شاگردان تیموری با ایجاد موقعیتهای خطرناک، موفق شدند بر بازی تسلط یافته و برتری خود را تثبیت کنند.
تیم ملی مراکش که پیشتر با گل براهیم دیاز، تانزانیا را ۱-۰ شکست داده بود، حریف بعدی کامرون در مرحله یکچهارم نهایی خواهد بود. این مسابقه حساس روز جمعه در ورزشگاه مولای عبدالله و با حضور هواداران میزبان برگزار خواهد شد.