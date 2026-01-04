والورده: نزدیک بود گریه کنم، فرزندانم لحظه پیروزی را دیدند
والورده، هافبک رئال مادرید، پس از پیروزی تیمش مقابل رئال بتیس در برنابئو، لحظهای احساسی با حضور فرزندانش تجربه کرد و عملکرد همتیمی جوانش، گونزالو گارسیا، را ستود.
به گزارش ایلنا، والورده در گفتگو با شبکه رسمی باشگاه رئال مادرید گفت: «نزدیک بود گریه کنم؛ لحظهای فوقالعاده بود. خیلی خوشحال شدم که فرزندانم پیش از بازی کنارم بودند تا ببینند پدرشان کجا بازی میکند و ما در چه فضایی زندگی میکنیم.»
او در خصوص عملکرد تیم افزود: «پیروزی بزرگی کسب کردیم. در ۳۵ دقیقه اول نمایش بسیار خوبی داشتیم و تیم با تمرکز بالا بازی کرد، اما دقایق پایانی نیمه اول نشان داد هنوز برخی نقاط وجود دارد که باید بهبود پیدا کنند.»
والورده همچنین به همتیمی جوانش گونزالو گارسیا، که مقابل بتیس هتتریک کرد، تبریک گفت و اظهار داشت: «به او تبریک میگویم؛ امروز روز او بود. او با جدیت کار میکند و همیشه پشتیبان تیم است.»
هافبک رئال مادرید در پایان درباره دیدار پیشروی تیم مقابل اتلتیکو مادرید در سوپرجام اسپانیا تصریح کرد: «حالا زمان استراحت است و باید از این وقفه استفاده کنیم تا با تمام توان وارد سوپرجام شویم؛ چرا که یک مسابقه بسیار مهم در انتظار ماست.»