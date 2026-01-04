خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منصوریان: حتی با ۹ بازیکن هم فرصت‌های واضح گل داشتیم

منصوریان: حتی با ۹ بازیکن هم فرصت‌های واضح گل داشتیم
کد خبر : 1737484
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی تیم الطلبه، پس از پیروزی مقابل القاسم در لیگ برتر عراق، با تمجید از عملکرد شاگردانش و اشاره به اشتباهات دو بازیکن تیم، گفت که اصلاح این خطاها در بازی‌های آینده اولویت خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  سرمربی الطلبه درباره بازی گفت: «این مسابقه دشوار بود و دو بازیکن ما مرتکب اشتباهاتی شدند که حتی با وجود سیستم VAR غیرقابل قبول است و نباید تکرار شود.»

منصوریان افزود: «پس از دو اخراج، شرایط برای ما سخت‌تر شد، اما بازیکنان با شجاعت بازی کردند و حتی با ۹ نفر در نیمه اول فرصت‌های واضح گلزنی خلق کردند.»

او در ادامه به تمجید از حریف پرداخت و گفت: «تیم القاسم فوتبال واقعی و خوبی ارائه می‌دهد و اگر مشکلات فعلی را نداشت، در جایگاه بهتری قرار می‌گرفت.»

سرمربی ایرانی همچنین از حمایت هواداران تشکر کرد و اظهار داشت: «قدردان حضور آن‌ها هستم که با وجود هوای سرد، تیم را تنها نگذاشتند و امیدوارم در بازی‌های آینده هم با حضورشان انگیزه تیم را افزایش دهند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی