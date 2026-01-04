منصوریان: حتی با ۹ بازیکن هم فرصتهای واضح گل داشتیم
علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی تیم الطلبه، پس از پیروزی مقابل القاسم در لیگ برتر عراق، با تمجید از عملکرد شاگردانش و اشاره به اشتباهات دو بازیکن تیم، گفت که اصلاح این خطاها در بازیهای آینده اولویت خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرمربی الطلبه درباره بازی گفت: «این مسابقه دشوار بود و دو بازیکن ما مرتکب اشتباهاتی شدند که حتی با وجود سیستم VAR غیرقابل قبول است و نباید تکرار شود.»
منصوریان افزود: «پس از دو اخراج، شرایط برای ما سختتر شد، اما بازیکنان با شجاعت بازی کردند و حتی با ۹ نفر در نیمه اول فرصتهای واضح گلزنی خلق کردند.»
او در ادامه به تمجید از حریف پرداخت و گفت: «تیم القاسم فوتبال واقعی و خوبی ارائه میدهد و اگر مشکلات فعلی را نداشت، در جایگاه بهتری قرار میگرفت.»
سرمربی ایرانی همچنین از حمایت هواداران تشکر کرد و اظهار داشت: «قدردان حضور آنها هستم که با وجود هوای سرد، تیم را تنها نگذاشتند و امیدوارم در بازیهای آینده هم با حضورشان انگیزه تیم را افزایش دهند.»