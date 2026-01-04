خبرگزاری کار ایران
سومین برد متوالی رئال با جشنواره گل در برنابئو؛ بتیس حرفی برای گفتن نداشت
تیم فوتبال رئال مادرید در هفته هجدهم لالیگا برابر بتیس به پیروزی رسید تا با کسب سومین برد متوالی، اختلاف این تیم با بارسای صدرنشین همان ۴ امتیاز باقی بماند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت ۱۸:۳۰ در چارچوب هفته هجدهم لالیگا به مصاف تیم رئال بتیس رفت.

رئال در این دیدار خانگی موفق شد با نتیجه ۵ بر یک رئال بتیس را شکست دهد و سومین برد شاگردان ژابی آلونسو ثبت شود.

رئال با این برد ۴۵ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده دوم، اختلافش با بارسای صدرنشین و ۴۹ امتیازی، همچنان ۴ امتیاز باقی بماند و بیشتر نشود.

گونزالو گارسیا در دقایق ۲۰، ۵۰ و ۸۲، رائول آسنسیو در دقیقه ۵۶ و فران گارسیا در ۵+۹۰ برای رئال در این دیدار گلزنی کردند و خوان هرناندز کوچو در دقیقه ۶۶ توانست تنها یکی از گل‌های خورده برای بتیس جبران کند.

 

