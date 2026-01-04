سومین برد متوالی رئال با جشنواره گل در برنابئو؛ بتیس حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت ۱۸:۳۰ در چارچوب هفته هجدهم لالیگا به مصاف تیم رئال بتیس رفت.

رئال در این دیدار خانگی موفق شد با نتیجه ۵ بر یک رئال بتیس را شکست دهد و سومین برد شاگردان ژابی آلونسو ثبت شود.

رئال با این برد ۴۵ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده دوم، اختلافش با بارسای صدرنشین و ۴۹ امتیازی، همچنان ۴ امتیاز باقی بماند و بیشتر نشود.

گونزالو گارسیا در دقایق ۲۰، ۵۰ و ۸۲، رائول آسنسیو در دقیقه ۵۶ و فران گارسیا در ۵+۹۰ برای رئال در این دیدار گلزنی کردند و خوان هرناندز کوچو در دقیقه ۶۶ توانست تنها یکی از گل‌های خورده برای بتیس جبران کند.

