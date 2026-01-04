خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تساوی هوادار و نفت و گاز گچساران در یک بازی نفس‌گیر

تساوی هوادار و نفت و گاز گچساران در یک بازی نفس‌گیر
کد خبر : 1737428
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته اول، نفت و گاز گچساران و هوادار عصر امروز در ورزشگاه تختی به تساوی دست یافتند.

به گزارش ایلنا،  دیدار دو تیم با هجومی متوازن آغاز شد و در دقیقه ۲۲، هوادار روی حرکت جمعی و شوت امین قاسمی‌نژاد به گل اول دست یافت. اما برتری تیم میهمان دوام نداشت و تنها ده دقیقه بعد، رضا زلفی‌پور با شوتی دقیق گل تساوی نفت و گاز را به ثمر رساند. نیمه دوم شاهد حملات دو تیم بود، اما توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.

هوادار که دومین مسابقه خود پس از جدایی رضا ربیعی را بدون سرمربی جدید برگزار کرد، با این تساوی ۲۶ امتیازی شد و در رتبه پنجم جدول قرار گرفت، در حالی که نفت و گاز با ۱۵ امتیاز و رتبه چهاردهم، تنها یک امتیاز بالاتر از منطقه سقوط باقی ماند.

ترکیب اولیه دو تیم:

نفت و گاز گچساران: امیرمقداد مالکی، حسن مرادی فرد، علی گودرزی، مهدی قلیچ‌خانی، سجاد مومنی، محمدمهدی عسگری، مهرشاد نظری، کمال‌الدین نیک‌خوی، محمد علی‌نژاد، ملکوتی‌خواه، رضا زلفی‌پور

هوادار: محمدامین رضایی، رضا نبی‌زاده، سعید غلامعلی بیگی، رامتین سلیمان‌زاده، ابوالفضل اعلایی، مهرداد بایرامی، افشین صادق نژاد، سلمان بحرانی، امیرمحمد ستایش، محمدمهدی طهماسبی، امین قاسمی‌نژاد

تساوی هوادار و نفت و گاز گچساران در یک بازی نفس‌گیر

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی