به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم با هجومی متوازن آغاز شد و در دقیقه ۲۲، هوادار روی حرکت جمعی و شوت امین قاسمی‌نژاد به گل اول دست یافت. اما برتری تیم میهمان دوام نداشت و تنها ده دقیقه بعد، رضا زلفی‌پور با شوتی دقیق گل تساوی نفت و گاز را به ثمر رساند. نیمه دوم شاهد حملات دو تیم بود، اما توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.

هوادار که دومین مسابقه خود پس از جدایی رضا ربیعی را بدون سرمربی جدید برگزار کرد، با این تساوی ۲۶ امتیازی شد و در رتبه پنجم جدول قرار گرفت، در حالی که نفت و گاز با ۱۵ امتیاز و رتبه چهاردهم، تنها یک امتیاز بالاتر از منطقه سقوط باقی ماند.

ترکیب اولیه دو تیم:

نفت و گاز گچساران: امیرمقداد مالکی، حسن مرادی فرد، علی گودرزی، مهدی قلیچ‌خانی، سجاد مومنی، محمدمهدی عسگری، مهرشاد نظری، کمال‌الدین نیک‌خوی، محمد علی‌نژاد، ملکوتی‌خواه، رضا زلفی‌پور

هوادار: محمدامین رضایی، رضا نبی‌زاده، سعید غلامعلی بیگی، رامتین سلیمان‌زاده، ابوالفضل اعلایی، مهرداد بایرامی، افشین صادق نژاد، سلمان بحرانی، امیرمحمد ستایش، محمدمهدی طهماسبی، امین قاسمی‌نژاد

