به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته پس از پیروزی ۲-۰ ناپولی برابر لاتزیو، در گفت‌وگو با خبرنگاران، عملکرد شاگردانش را ستود و گفت: «امسال با غیبت‌های طولانی‌مدت مهره‌های کلیدی روبه‌رو هستیم، اما بازیکنانم با دقت تکنیکی و قدرت بدنی بالا اجازه بازی به لاتزیو ندادند و نمایش فوق‌العاده‌ای ارائه دادند.» او درباره وضعیت نرس افزود: «مشکل او عضلانی نیست و باید منتظر آزمایش‌های فردا باشیم. امیدوارم مسئله جدی نباشد.»

کونته درباره استفاده از جناح راست و بهره‌گیری از ویژگی‌های بازیکنان گفت: «وقتی زمان کافی برای آماده‌سازی داریم، سعی می‌کنیم نقاط قوت بازیکنان را برجسته کنیم و فضاهایی پیدا کنیم که حریف را تهدید کنیم. اجرای برنامه‌ها فوق‌العاده بود؛ حتی اگر یک گل بیشتر می‌زدیم هم تعجب نمی‌کردم. شاید کمی در ضربات آخر ضعف داریم، اما با توجه به غیبت‌ها و اتفاقات رخ داده، واقعاً خوشحالم.»

سرمربی ناپولی درباره چرخشی بازی دادن به بازیکنان و استفاده مداوم از ترکیب اصلی بیان کرد: «از این پس هر سه روز یک بازی داریم و امکان جابه‌جایی زیاد بین بازیکنان محدود است. امیدوارم بابت استفاده مکرر از بازیکنان تکراری مشکلی ایجاد نشود.»

کونته همچنین در پاسخ به پرسش درباره تغییرات ترکیب در ماه ژانویه گفت: «وظیفه من مربیگری و بهینه‌سازی منابع موجود است. سال گذشته هم گفتم بهتر است زیاد به ترکیب دست نزنیم، اما شاهد رفتن کواراتسخلیا بودیم که شوکی برای ما بود. امیدوارم دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود.»

انتهای پیام/