علی آزادمنش به پیکان پیوست

علی آزادمنش، مدافع سابق خیبر خرم آباد، به تیم پیکان تهران پیوست.

به گزارش ایلنا، علی آزادمنش مدافع کناری باسابقه لیگ برتر با عقد قرارداد رسمی به پیکان تهران پیوست.

این بازیکن که نیم‌فصل اول لیگ برتر را در خیبر خرم‌آباد سپری کرد، سابقه بازی در تیم‌هایی نظیر شمس‌آذر قزوین، مس شهربابک و ... را در کارنامه دارد. 

او بعد از تایید فنی از سوی سعید دقیقی سرمربی پیکان و توافق با مدیران باشگاه قرارداد خود را به طور رسمی امضا کرد.

آزادمنش در تمرینات پیکان در اردوی کیش هم حضور یافته و آماده نیم فصل دوم لیگ برتر می‌‎شود.

