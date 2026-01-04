خبرگزاری کار ایران
خرید جدید پرسپولیس وارد تهران شد

بازیکن ازبکستانی مورد نظر پرسپولیس برای تست پزشکی و عقد قرارداد نهایی وارد ایران شد.

به گزارش ایلنا، ایگور سرگیف پس از توافق‌های ابتدایی، امروز (یک‌شنبه) با استقبال نمایندگان باشگاه از مرز هوایی فرودگاه امام‌خمینی (ره) وارد تهران شد.

این بازیکن ازبکستانی در تست‌های پزشکی شرکت خواهد کرد و پس از دریافت تاییدیه‌ها از ایفمارک، قرارداد نهایی با وی منعقد خواهد شد.

پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود به سراغ ایگور سرگیف رفت و او زوج علی علیپور در ترکیب پرسپولیس خواهد بود. سرگیف عملکرد خوبی در پاختاکور داشته و پرسپولیس امیدوار است از توانایی‌های او بهره ببرد.

