خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقابت سنگین نیوکسل با رئال مادرید برای خرید پدیده هلندی

رقابت سنگین نیوکسل با رئال مادرید برای خرید پدیده هلندی
کد خبر : 1737376
لینک کوتاه کپی شد.

نیوکاسل یونایتد، با وجود عدم تمایل به پرداخت رقم بالا در ژانویه، همچنان کیس اسمیت، هافبک ۱۹ ساله هلندی آلکمار را به عنوان هدف اصلی خود برای تابستان آینده نگه داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، کیس اسمیت که در فصل جاری ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در ۲۷ بازی برای آلکمار به میدان رفته، ۲ گل زده و ۵ پاس گل داده، یکی از ستاره‌های قابل توجه لیگ هلند به شمار می‌رود. این هافبک که ۲۵ بار در ترکیب اصلی قرار گرفته، تحت هدایت مارتن مارتنز به مهره‌ای کلیدی تبدیل شده و قراردادش تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

نیوکاسل که تابستان گذشته نزدیک به ۲۸۰ میلیون یورو هزینه کرد، در پنجره زمستانی حاضر نیست بیش از ۴۰ میلیون پوند (حدود ۴۷ میلیون یورو) هزینه کند، در حالیکه آلکمار ارزش این بازیکن را حدود ۶۰ میلیون یورو تعیین کرده است. بنابراین، باشگاه انگلیسی تصمیم گرفته تا تابستان صبر کند و در آن زمان وارد مذاکره جدی شود.

در همین حال، رئال مادرید نیز از مدت‌ها پیش اسمیت را زیر نظر دارد و او را یکی از گزینه‌های تقویت خط میانی می‌داند؛ اما با توجه به علاقه «تقریباً همه باشگاه‌های بزرگ اروپا»، رقابت برای جذب این بازیکن زیر ۲۱ سال هلند بسیار دشوار خواهد بود.

نیوکاسل علاوه بر اسمیت، گزینه‌های دیگری مانند کوین دانوا از اوسر و لوچیانو والنته از فاینورد را نیز در فهرست خود دارد. این باشگاه در تابستان آینده علاوه بر خط میانی، به دنبال تقویت دروازه‌بانی نیز است؛ جایی که پس از رد پیشنهاد جیمز ترافورد (که به منچسترسیتی رفت) و مصدومیت‌های مکرر نیک پوپ، نام‌هایی مانند الکس رمیروی رئال سوسیداد و گریگور کوبل از بوروسیا دورتموند مطرح شده‌اند، هرچند فعلاً پیگیری جدی در جریان نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی