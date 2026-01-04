رقابت سنگین نیوکسل با رئال مادرید برای خرید پدیده هلندی

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، کیس اسمیت که در فصل جاری ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در ۲۷ بازی برای آلکمار به میدان رفته، ۲ گل زده و ۵ پاس گل داده، یکی از ستاره‌های قابل توجه لیگ هلند به شمار می‌رود. این هافبک که ۲۵ بار در ترکیب اصلی قرار گرفته، تحت هدایت مارتن مارتنز به مهره‌ای کلیدی تبدیل شده و قراردادش تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

نیوکاسل که تابستان گذشته نزدیک به ۲۸۰ میلیون یورو هزینه کرد، در پنجره زمستانی حاضر نیست بیش از ۴۰ میلیون پوند (حدود ۴۷ میلیون یورو) هزینه کند، در حالیکه آلکمار ارزش این بازیکن را حدود ۶۰ میلیون یورو تعیین کرده است. بنابراین، باشگاه انگلیسی تصمیم گرفته تا تابستان صبر کند و در آن زمان وارد مذاکره جدی شود.

در همین حال، رئال مادرید نیز از مدت‌ها پیش اسمیت را زیر نظر دارد و او را یکی از گزینه‌های تقویت خط میانی می‌داند؛ اما با توجه به علاقه «تقریباً همه باشگاه‌های بزرگ اروپا»، رقابت برای جذب این بازیکن زیر ۲۱ سال هلند بسیار دشوار خواهد بود.

نیوکاسل علاوه بر اسمیت، گزینه‌های دیگری مانند کوین دانوا از اوسر و لوچیانو والنته از فاینورد را نیز در فهرست خود دارد. این باشگاه در تابستان آینده علاوه بر خط میانی، به دنبال تقویت دروازه‌بانی نیز است؛ جایی که پس از رد پیشنهاد جیمز ترافورد (که به منچسترسیتی رفت) و مصدومیت‌های مکرر نیک پوپ، نام‌هایی مانند الکس رمیروی رئال سوسیداد و گریگور کوبل از بوروسیا دورتموند مطرح شده‌اند، هرچند فعلاً پیگیری جدی در جریان نیست.

