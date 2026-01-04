مدافع باتجربه به پیکان پیوست

به گزارش ایلنا، فریبرز گرامی مدافع باسابقه لیگ برتری با عقد قرارداد رسمی به جمع خودروسازان اضافه شد.

این بازیکن که سابقه بازی در تیم‌هایی نظیر ذوب‌آهن، نساجی، سایپا، هوادار، پارس جنوبی، پدیده و ... را در لیگ برتر دارد، بعد از تایید فنی از سوی سعید دقیقی سرمربی پیکان و توافق با مدیران باشگاه قرارداد خود را امضا کرد.

گرامی در تمرینات پیکان در اردوی کیش هم حضور یافته و آماده نیم فصل دوم لیگ برتر می‌‎شود.

انتهای پیام/