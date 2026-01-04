خبرگزاری کار ایران
جسد سرمربی سابق بارسلونا پیدا شد

کد خبر : 1737362
تیم‌های نجات اندونزی روز یکشنبه جسد فرناندو مارتین، مربی سابق تیم زنان ب بارسلونا و والنسیا، را پس از غرق شدن قایق گردشگری در ۲۶ دسامبر پیدا کردند.

به گزارش ایلنا، جسد این مرد ۴۴ ساله اسپانیایی ساعت ۸:۴۷ صبح محلی (۰۰:۴۷ به وقت گرینویچ) توسط یک قایق پلیس در فاصله ۱.۱۳ مایل دریایی (حدود ۲ کیلومتر) از محل غرق شدن قایق گردشگری KM Putri Sakinah کشف شد.

فتحور رحمان، مسئول عملیات آژانس ملی جستجو و نجات (BASARNAS)، در ویدئویی اعلام کرد: «بر اساس نتایج شناسایی پلیس و بیمارستان لابوان باجو، می‌توانیم تأیید کنیم که جسد متعلق به فرناندو مارتین، ۴۴ ساله، است.»

این دومین جسد کشف‌شده در منطقه است؛ روز دوشنبه جسد بی‌جان یکی از دختران همسر فرناندو -که فرزند خردسال اسپانیایی او بود- پیدا شده بود. پس از این حادثه، آندره‌آ اورتونو (همسر فرناندو) و یک دختر دیگر نجات یافتند. اما دو کودک دیگر -پسر فرناندو و پسر آندره‌آ- همچنان مفقود هستند.

قایق گردشگری حامل خانواده مارتین شامگاه ۲۶ دسامبر (۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ) در نزدیکی جزیره پادار در پارک ملی کومودو غرق شد. پس از فعال‌سازی عملیات اولیه با قایق‌ها، جستجو گسترش یافت و اکنون تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

پلیس اندونزی تحقیقاتی را برای بررسی احتمال سهل‌انگاری خدمه قایق آغاز کرده است. خانواده مارتین که اخیراً ازدواج کرده بودند، در تعطیلات به این منطقه سفر کرده بودند. فرناندو مارتین پیش‌تر به عنوان بازیکن و مربی در تیم‌های زنان والنسیا و بارسلونا فعالیت داشت.

انتهای پیام/
