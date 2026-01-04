مانولو گونزالس:
عصبانیام چون باید بارسلونا را شکست میدادیم
مانولو گونزالس، سرمربی اسپانیول، پس از شکست ۲-۰ مقابل بارسلونا در دربی کاتالان، از عملکرد و تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد اما تأکید کرد که تیمش شایسته پیروزی بود.
به گزارش ایلنا، اسپانیول در دیدار خانگی مقابل بارسلونا با گلهای دیرهنگام دنی اولمو و روبرت لواندوفسکی شکست خورد. با وجود برتری عددی در موقعیتسازی و عملکرد درخشان خوآن گارسیا در دروازه، عدم دقت در تمامکنندگی باعث شد شاگردان مانو گونزالس دست خالی زمین را ترک کنند.
گونزالس پس از بازی گفت: «از تیم و هوادارانم افتخار میکنم. امیدوارم بعضی رسانهها بابت ادعای دیروزشان که گفتند من قبل از دربی جو را متشنج کردم، عذرخواهی کنند. لطفاً دیگر از من مصاحبه نخواهید. درباره بازی، عصبانی هستم چون این مسابقه در دستمان بود. عصبانیام چون باید میبردیم. هواداران فوقالعاده بودند، جو استثنایی بود، اما اگر میخواهیم پیشرفت کنیم، امروز باید عصبانی باشیم؛ چون این بازی را باید میبردیم.»
او درباره عدم دقت در ضربات نهایی افزود: «طبیعیترین حالت این بود که تا دقیقه ۸۰ دو بر صفر جلو باشیم، اما فوتبال همین است؛ باید موقعیت بسازی و آن را تبدیل به گل کنی. بهخصوص مقابل تیمی در این سطح. گل زدن بخش اساسی بازی است. نمیشود این همه موقعیت را از دست داد و انتظار برد داشت.»
سرمربی اسپانیول درباره فضای رختکن هم گفت: «همه عصبانی هستند. پیامهای حمایتی دریافت کردیم، اما اینها کمکی نمیکند. ما فضایی ایجاد کردیم که فقط برد قابل قبول است. در این بازی حتی تساوی هم کافی نبود؛ ما میخواستیم ببریم و به همین دلیل عصبانی میرویم.»
او درباره گلهای بارسلونا هم توضیح داد: «گل اول نمایش استعداد فرمین و اولمو بود و به آنها حق داد. گل دوم هم در ضدحملهای آمد که به خاطر زمانبندی بازی، ما را غافلگیر کرد.»
درباره عملکرد خوآن گارسیا، دروازهبان جوان که با سوت و توهین هواداران سابق روبهرو شد، سکوت پیشه کرد: «درباره خوآن چیزی نمیگویم، چون مثل قبل از دربی حرفهایم را از زمینه خارج میکنند. آنچه درباره خوآن فکر میکنم، پارسال هزار بار گفتهام.»