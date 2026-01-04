پایان نگرانی استقلالیها
اندونگ با استقلال دو ساله تمدید کرد
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال از تمدید رسمی قرارداد دیدیه اندونگ خبر داد تا یکی از مبهمترین پروندههای نقلوانتقالاتی آبیپوشان در هفتههای اخیر بسته شود.
به گزارش ایلنا، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال بهصورت رسمی از تمدید قرارداد دیدیه اندونگ خبر داد و به گمانهزنیها و شایعات اخیر درباره آینده این بازیکن پایان داد. طی هفتههای گذشته، اخبار ضدونقیضی درباره احتمال فسخ قرارداد این هافبک و جداییاش از جمع آبیپوشان منتشر شده بود؛ شایعاتی که همزمان با حضور او در اردوی تیم ملی کشورش برای جام ملتهای آفریقا شدت گرفت.
در همین راستا، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال، با تأیید تمدید قرارداد اندونگ اعلام کرد این بازیکن برای دو سال دیگر با استقلال قرارداد دارد. او با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات در ترکیب تیم گفت مدیریت باشگاه تلاش کرده با در نظر گرفتن شرایط خاص این بازیکن، موضوع تمدید قرارداد را هرچه زودتر نهایی کند.
ابهام درباره وضعیت اندونگ از زمانی آغاز شد که او پیش از دیدار استقلال برابر خیبر خرمآباد، برای همراهی تیم ملی کشورش راهی رقابتهای جام ملتهای آفریقا شد. پس از آن، اخباری درباره ثبت فسخ قرارداد او در فیفا مطرح شد؛ موضوعی که با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه،د میتوانست مشکلات جدی برای استقلال ایجاد کند،
با این حال، پیگیریها نشان میدهد فسخ قرارداد اندونگ هرگز بهصورت رسمی ثبت نشده و همین مسئله امکان حفظ او را برای استقلال فراهم کرده است. حالا با تمدید دو ساله قرارداد، این پرونده پرحاشیه بسته شده و انتظار میرود اندونگ پس از پایان جام ملتهای آفریقا، بهزودی به ایران بازگردد و بار دیگر در تمرینات استقلال حضور پیدا کند.