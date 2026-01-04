خبرگزاری کار ایران
دکلان رایس:

عصبی بودم که فرصت بازی برای آرسنال از دست دادم

دکلان رایس: عصبی بودم که فرصت بازی برای آرسنال از دست دادم
دکلان رایس پس از غیبت در دیدار حساس آرسنال برابر استون‌ویلا به دلیل مصدومیت زانو، با نمایشی درخشان و ثبت دو گل مقابل بورنموث به ترکیب توپچی‌ها بازگشت.

به گزارش ایلنا، دکلان رایس که دیدار آرسنال مقابل استون‌ویلا را به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو از دست داده بود، بازگشت خود به ترکیب اصلی را با نمایشی تأثیرگذار جشن گرفت. او در دیدار برابر بورنموث با به ثمر رساندن دو گل، نقش کلیدی در پیروزی ۳ بر ۲ توپچی‌ها ایفا کرد.

در این مسابقه، آرسنال ابتدا با اشتباه گابریل عقب افتاد و اوانیلسون از این فرصت برای گلزنی استفاده کرد، اما گابریل با به ثمر رساندن گل تساوی، اشتباه خود را جبران کرد. در ادامه، این دکلان رایس بود که با زدن گل‌های دوم و سوم، کامبک شاگردان میکل آرتتا را کامل کرد. با این پیروزی، تیم شمال لندن اکنون با شش امتیاز اختلاف نسبت به استون‌ویلا، تیم دوم جدول، در صدر قرار دارد.

رایس پس از بازی، در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی باشگاه آرسنال گفت:«این یک برد بسیار چشمگیر بود. در ورزشگاهی که جو سنگینی دارد بازی کردیم؛ فصل گذشته در همین ورزشگاه شکست خوردیم و فصل قبل‌تر هم کارمان آسان نبود. بنابراین می‌دانستیم چه بازی دشواری در پیش داریم.»

او ادامه داد:«بعد از شروع نه‌چندان خوب، سرمربی کاملاً این موضوع را به ما گوشزد کرده بود. اینکه دوباره شخصیت‌مان را نشان دادیم، برگشتیم و در نهایت ۳ بر ۲ پیروز شدیم، نتیجه‌ای فوق‌العاده بود.»

هافبک ملی‌پوش آرسنال درباره غیبتش مقابل استون‌ویلا نیز گفت:«از دست دادن آن بازی واقعاً ناراحت‌کننده و عصبانی‌کننده بود. اینکه امروز برگشتم، به تیم کمک کردم و دو گل زدم، فکر می‌کنم هواداران خیلی خوشحال شده باشند. خودم هم خوشحالم، چون این تیم خاص است و اگر همه با هم کمک کنیم، مطمئناً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.»

رایس همچنین از مارتین اودگارد، کاپیتان آرسنال، بابت پاس گلش تمجید کرد و گفت:«او فوق‌العاده باهوش است. نوع پاس‌هایی که می‌دهد، مخصوصاً در گل دوم، وقتی توپ را برای بوکایو فرستاد، کار هر بازیکنی نیست. تعداد کمی در دنیا می‌توانند چنین پاس‌هایی بدهند.»

او افزود:«صدایم را شنید؛ می‌توانست شوت بزند اما توپ را به من برگرداند. واقعاً خوشحال شدم. هرچه او بیشتر پاس گل بدهد و خودش هم گل بزند، تیم بیشتر اوج می‌گیرد و این به ما کمک می‌کند کارهای بزرگی انجام دهیم.»

