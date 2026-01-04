به گزارش ایلنا، در چلسی هیچ‌گاه خبری از آرامش نیست و روز نخست سال نو میلادی نیز با حاشیه‌ای تازه همراه شد؛ جایی که انزو مارسکا پس از ۱۸ ماه حضور روی نیمکت آبی‌ها، از سمت سرمربیگری این تیم کنار رفت.

این مربی ایتالیایی که اخیراً نامش به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی هدایت منچسترسیتی مطرح شده بود، استمفوردبریج را با دو جام قهرمانی ترک کرد؛ قهرمانی در لیگ کنفرانس اروپا و جام باشگاه‌های جهان. با این حال، این افتخارات نتوانست رضایت تاد بولی و گروه کلیِرلِیک کپیتال، مالکان باشگاه چلسی، را جلب کند.

اگر مارسکا همچنان در سمت خود باقی می‌ماند، احتمالاً ناچار بود به پرسش‌هایی درباره جانشینی پپ گواردیولا در آینده نزدیک پاسخ دهد؛ اما مدیران باشگاه پس از کسب تنها دو پیروزی در هفت دیدار اخیر لیگ، تصمیم به قطع همکاری با هافبک سابق گرفتند.

عملکرد چلسی در مجموع رقابت‌ها نیز چندان امیدوارکننده نبوده است؛ تنها دو پیروزی در ۹ مسابقه اخیر، تصویری نگران‌کننده از وضعیت قهرمان جهان پیش از آغاز سال جدید ترسیم می‌کند.

این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آبی‌های لندن باید راهی ورزشگاه اتحاد شوند؛ جایی که از زمان پیروزی ۲ بر یک مقابل سیتی در ماه مه ۲۰۲۱ و در دوران هدایت توماس توخل، در هفت دیدار متوالی در تمامی رقابت‌ها موفق به کسب برد نشده‌اند.

با وجود تغییر سه سرمربی دائمی -و پنج نفر با احتساب مربیان موقت- چلسیِ پنج‌بار قهرمان لیگ برتر همچنان در منچستر به دنبال طعم پیروزی است و در صورت تداوم این روند، امیدهای این تیم برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر می‌تواند بیش از پیش آسیب ببیند.

هرچند چلسی در حال حاضر با قرار گرفتن در رتبه پنجم جدول، تنها سه امتیاز با لیورپولِ رده چهارمی فاصله دارد، اما این تیم از نظر تفاضل گل تنها بالاتر از منچستریونایتد قرار گرفته و با ساندرلند تنها یک امتیاز فاصله دارد. اورتون دو امتیاز و تیم‌های برنتفورد، کریستال پالاس و فولام نیز تنها سه امتیاز با چلسی فاصله دارند.

ورزشگاه اتحاد، مقصدی ایده‌آل برای تیمی که در سه دیدار خارج از خانه اخیر لیگ به پیروزی نرسیده، نیست؛ با این حال، کالوم مک‌فارلین، سرمربی موقت چلسی، امیدوار است تیمش بتواند برابر یکی از مدعیان قهرمانی شگفتی‌ساز شود.

در سوی مقابل، روند شش پیروزی متوالی منچسترسیتی در لیگ، روز پنج‌شنبه و با تساوی بدون گل مقابل ساندرلند در ورزشگاه استادیوم آو لایت متوقف شد. دیداری که برخلاف نتیجه، از نظر فنی جذاب بود و باعث شد ساندرلند رکورد شکست‌ناپذیری خود در خانه را حفظ کند و به روند هشت پیروزی متوالی سیتی مقابل این تیم پایان دهد.

این تساوی، خبر خوشی برای آرسنال بود؛ چراکه شاگردان میکل آرتتا با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل استون ویلا، اختلاف خود را در صدر جدول به چهار امتیاز افزایش دادند. حالا سیتی ممکن است هنگام ورود به میدان در روز یک‌شنبه، تا هفت امتیاز از توپچی‌ها عقب باشد؛ موضوعی که اهمیت پیروزی برای تیم گواردیولا را دوچندان می‌کند.

با توجه به تاریخچه این تقابل، کفه ترازو به سود منچسترسیتی سنگینی می‌کند. سیتیزن‌ها با ۱۱ بازی متوالی بدون شکست مقابل چلسی پا به این دیدار می‌گذارند و از زمان سه شکست پیاپی در فاصله آوریل تا مه ۲۰۲۱، سلطه خود بر نماینده لندن را تثبیت کرده‌اند.

اخبار تیم‌ها

در منچسترسیتی، جرمی دوکو در دیدار برابر ساندرلند به ترکیب بازگشت و رودری نیز برای نخستین بار از ماه اکتبر دقایق قابل‌توجهی بازی کرد؛ با این حال، ساوینیو و نیکو گونسالس در همان مسابقه دچار مصدومیت شدند.

در نتیجه، احتمال دارد پپ گواردیولا تا هفت بازیکن خود را در اختیار نداشته باشد. ساوینیو و نیکو گونسالس ممکن است به اسکار باب (همسترینگ)، جان استونز (ران) و متئو کواچیچ (پاشنه پا) در فهرست مصدومان اضافه شوند. همچنین عمر مرموش و رایان آیت‌نوری به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا همراه تیم‌های ملی مصر و الجزایر در دسترس نخواهند بود.

ارلینگ هالند در دیدار برابر ساندرلند موفق به گلزنی نشد و به این ترتیب، ورزشگاه اتحاد پس از آنفیلد، دومین زمینی شد که او در لیگ برتر موفق به گلزنی در آن نشده است؛ هرچند مهاجم نروژی در آخرین بازی خانگی سیتی مقابل وستهام، دو گل به ثمر رساند و در سه مورد از چهار تقابل اخیر با چلسی نیز گل زده است.

در اردوگاه چلسی، وضعیت مارک کوکوریا پیش از سفر به منچستر بررسی خواهد شد، اما لوی کولویل (زانو)، رومئو لاویا (ران)، داریو اسوگو (ران) و جورل هاتو قطعاً این دیدار را از دست خواهند داد.

مهم‌ترین غایب چلسی، مویسس کایسدو است که به دلیل دریافت پنجمین کارت زرد فصل خود در دیدار برابر بورنموث، برای یک مسابقه محروم شده است.

با جدایی مارسکا، باید دید کالوم مک‌فارلین چه تغییرات تاکتیکی‌ای در ترکیب چلسی اعمال خواهد کرد. انتظار می‌رود کول پالمر در نقش هجومی‌تر در خط میانی به میدان برود و انزو فرناندس و ریس جیمز در عقب‌تر از او بازی کنند.

ترکیب‌های احتمالی

ترکیب احتمالی منچسترسیتی:

دوناروما؛ نونس، دیاس، گواردیول، او‌رایلی؛ برناردو سیلوا، رودری، رایندرز؛ شرکی، فودن؛ هالند

ترکیب احتمالی چلسی:

سانچز؛ آچیمپونگ، فوفانا، چالوبا، گوستو؛ ریس جیمز، انزو فرناندس؛ نتو، کول پالمر، گارناچو؛ پدرو

انتهای پیام/