اعلام ترکیب تیم کشتی آزاد در جام یاشاردوغو

به گزارش ایلنا، رقابت های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه روزهای 20 و 21 دی ماه درشهر آنتالیا ترکیه برگزار می شود و با تصمیم فدراسیون کشتی قرار است تیمی متشکل از نفرات جوانتر که در مسابقات قهرمانی کشور حضور داشتند، به این رقابت ها اعزام شوند.

ترکیب تیم اعزامی ایران به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: امیر پرسته

61 کیلوگرم: علی مومنی - اهورا خاطری

65 کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی

74 کیلوگرم: علی رضایی - علی کرمپور

86 کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان

92 کیلوگرم: جواد فتح خانی

97 کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو

125 کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی

