برگزاری ریکاوری بانوان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
تمرین ریکاوری تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پس از دیدار اخیر این تیم، امروز شنبه در ورزشگاه آزادی و زیر نظر مریم آزمون برگزار شد.
به گزارش ایلنا، تمرین ریکاوری تیم فوتبال بانوان پرسپولیس امروز شنبه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.
این تمرین در راستای برنامههای فنی کادر مربیگری و با هدف بازگشت بازیکنان به شرایط مطلوب جسمانی پس از مسابقه اخیر انجام گرفت.
بازیکنانی که در دیدار گذشته به میدان رفته بودند، تمرینات سبک، کششی و ریکاوری را پشت سر گذاشتند و سایر بازیکنان نیز تمرینات فنی و تاکتیکی خود را انجام دادند.