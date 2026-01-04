خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری ریکاوری بانوان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

برگزاری ریکاوری بانوان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
کد خبر : 1737147
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین ریکاوری تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پس از دیدار اخیر این تیم، امروز شنبه در ورزشگاه آزادی و زیر نظر مریم آزمون برگزار شد.

به گزارش ایلنا، تمرین ریکاوری تیم فوتبال بانوان پرسپولیس امروز شنبه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.

این تمرین در راستای برنامه‌های فنی کادر مربیگری و با هدف بازگشت بازیکنان به شرایط مطلوب جسمانی پس از مسابقه اخیر انجام گرفت.

بازیکنانی که در دیدار گذشته به میدان رفته بودند، تمرینات سبک، کششی و ریکاوری را پشت سر گذاشتند و سایر بازیکنان نیز تمرینات فنی و تاکتیکی خود را انجام دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی