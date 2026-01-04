ترکیب احتمالی منچسترسیتی و چلسی
منچسترسیتی و چلسی در یکی از دیدارهای مهم هفته لیگ برتر به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس منچسترسیتی و چلسی در لیگ برتر انگلیس، ترکیبهای احتمالی دو تیم مشخص شده و نشانهها از تقابل جذاب دو مدعی حکایت دارد.
بر اساس پیشبینیها، منچسترسیتی با ترکیب دوناروما درون دروازه و خط دفاعی نونس، دیاز، گواردیول و اُرایلی وارد زمین خواهد شد. در میانه میدان، سیلوا، رودری و رایندرز وظیفه هدایت بازی را بر عهده دارند و در خط حمله نیز شرقی، فودن و هالند مثلث تهاجمی سیتی را تشکیل میدهند.
در سوی مقابل، چلسی احتمالاً با سانچز در دروازه و آچیمپونگ، فوفانا، چالوبا و گوستو در خط دفاعی بازی میکند. جیمز و انزو فرناندز در میانه میدان حضور دارند و در فاز هجومی نیز نتو، پالمر، گارناچو و ژوائو پدرو مهرههای اصلی آبیهای لندن خواهند بود.
نگاهی به آمار تقابلهای اخیر دو تیم نشان میدهد منچسترسیتی برتری محسوسی نسبت به چلسی داشته است. سیتی در ۱۲ رویارویی آخر، ۱۰ بار موفق به شکست چلسی شده و فصل گذشته لیگ برتر نیز هر دو دیدار رفت و برگشت را با نتایج ۲ بر صفر و ۳ بر یک به سود خود به پایان رساند.
از سوی دیگر، چلسی در هفتههای اخیر لیگ عملکرد پرنوسانی داشته و در هفت بازی گذشته تنها یک پیروزی کسب کرده است؛ هرچند سه بازی اخیر این تیم با حداقل سه گل به پایان رسیده است. در مقابل، شاگردان پپ گواردیولا با ثبت هفت بازی متوالی بدون شکست در لیگ، با روحیهای بالاتر پا به این دیدار میگذارند.
این آمار و شرایط، دیدار منچسترسیتی و چلسی را به یکی از مهمترین و قابلتوجهترین بازیهای هفته تبدیل کرده است.
ترکیب احتمالی منچسترسیتی مقابل چلسی: دوناروما؛ نونس، دیاز، گواردیول، اُ رایلی؛ سیلوا، رودری، رایندرز؛ شرقی، فودن؛ هالند
ترکیب احتمالی چلسی مقابل منچسترسیتی: سانچز؛ آچیمپونگ، فوفانا، چالوبا، گوستو؛ جیمز، انزو؛ نتو، پالمر، گارناچو؛ ژوائو پدرو