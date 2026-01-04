ترکیب احتمالی فولام و لیورپول

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال لیورپول از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه کریون کاتج مهمان فولام خواهد بود. این دیدار با قضاوت کریگ پاوسن برگزار می‌شود و برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

شاگردان آرنه اسلوت پس از ثبت چهار پیروزی متوالی، در دیدار اخیر خود برابر لیدز یونایتد به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که با وجود برتری آماری و ثبت امید گل نزدیک به ۲، نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند. این توقف باعث شد لیورپول فرصت ایجاد فاصله امن با رقبای مستقیم خود در جدول را از دست بدهد، هرچند قرمزها همچنان با قرار گرفتن در رده چهارم، شانس خود برای کسب سهمیه اروپایی را حفظ کرده‌اند.

در سوی مقابل، فولام نیز پس از سه پیروزی پیاپی، در دربی لندن برابر کریستال پالاس متوقف شد. تیم مارکو سیلوا با تساوی یک بر یک در آن دیدار، روند شکست‌ناپذیری خود را ادامه داد و اکنون با قرار گرفتن در رده یازدهم جدول، همچنان نیم‌نگاهی به رقابت برای سهمیه‌های اروپایی دارد. فولام در صورت پیروزی برابر لیورپول می‌تواند فاصله خود با تیم مرسی‌سایدی را به سه امتیاز کاهش دهد.

با وجود این، آمار تقابل‌های گذشته به سود لیورپول است؛ هرچند فولام فصل گذشته موفق شد چهار امتیاز از قرمزها بگیرد و در کریون کاتج به پیروزی برسد. این موضوع دیدار پیش‌رو را به یکی از مسابقات جذاب هفته تبدیل کرده است.

لیورپول در این بازی محمد صلاح را به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا در اختیار ندارد و چند بازیکن دیگر این تیم نیز با مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در اردوگاه فولام هم غیبت چند مهره کلیدی، دست مارکو سیلوا را تا حدی بسته است، اما عملکرد خوب بازیکنانی چون هری ویلسون امیدواری هواداران میزبان را افزایش داده است.

ترکیب احتمالی دو تیم

فولام: لنو | کاستانیه، اندرسن، کوئنکا، رابینسون | لوکیچ، برگه | ویلسون، اسمیت رو، کوین | خیمنز

لیورپول: آلیسون | فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک، کرکز | خرافنبرخ، جونز | سوبوسلای، مک‌آلیستر، خاکپو | اکیتیکه

