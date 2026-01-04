اولین حریف تدارکاتی تیم یحیی مشخص شد
تیم فونتبال فولاد در ورزشگاه خانگی خود به مصاف شمس آذر میرود.
به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین از جمله تیمهایی هستند که در پنجره زمستانی و تعطیلات نیم فصل راهی اردو نشدهاند و ترجیح دادهاند برنامه تمرینی خود را بدون حضور در اردو برگزار و دنبال کنند.
با این حال اکنون طی هماهنگی صورت گرفته بین دو تیم، قرار است شمس آذر با حضور در اهواز در مصافی تدارکاتی مقابل فولاد خوزستان قرار گیرد.
این جدال تدارکاتی روز دوشنبه و در استادیوم فولادآرهنا برگزار خواهد شد و دو تیم برای آماده سازی نیم فصل برابر یکدیگر محک خواهند خورد.
دو تیم در چارچوب لیگ برتر و دیدار نیم فصل اول در فولاد آرهنا برابر یکدیگر قرار گرفته بودند که در این بازی شاگردان وحید رضایی موفق شده بودند با یک گل فولاد را شکست دهند.