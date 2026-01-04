ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل رئال بتیس

به گزارش ایلنا، رئال مادرید رقابت‌های خود را در شرایطی از سر می‌گیرد که بحران مصدومیت‌ها بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کادرفنی این تیم تبدیل شده است. در جدیدترین مورد، دین هویسن، مدافع میانی رئال، به دلیل احساس آسیب جسمانی که مانع از حضور او در آخرین جلسه تمرینی پیش از بازی با بتیس شد، تا دقیقه ۹۰ در وضعیت نامشخص قرار دارد.

در صورتی که این مدافع به آمادگی کامل نرسد، نام او به فهرست غایبان رئال مادرید اضافه خواهد شد؛ فهرستی که در حال حاضر بازیکنانی چون کیلیان امباپه، ادر میلیتائو، ترنت الکساندر-آرنولد و براهیم دیاز در آن دیده می‌شوند.

همچنین وضعیت دنی کارواخال نیز همچنان مبهم است و این مدافع باتجربه در انتظار دریافت مجوز نهایی پزشکی قرار دارد، هرچند او در دو جلسه اخیر تمرینی به‌طور عادی تمرین کرده است.

در خصوص مصدومیت امباپه، ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، احتمال حضور این ستاره فرانسوی در سوپرجام اسپانیا را رد نکرد. او در این باره گفت: «سعی می‌کنیم زمان بازگشت را جلو بیندازیم. همه چیز به احساس خود بازیکن بستگی دارد و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا هرچه زودتر او را در اختیار داشته باشیم.»

در سوی مقابل، رئال بتیس با یک بازیکن مصدوم و سه غایب به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا به مادرید سفر می‌کند. ایسکو آلارکون، هافبک سابق رئال مادرید، که روز دوشنبه تحت عمل جراحی آرتروسکوپی برای درمان مصدومیت مچ پا قرار گرفت، دیدار مقابل تیم سابقش را از دست داده است. این مصدومیت در پی برخورد شدید او با امرابط در اوایل ماه دسامبر رخ داد.

همچنین امرابط، عبدی (بازیکن مراکشی) و سدریک باکامبو، مهاجم اهل کنگو، به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا همراه تیم‌های ملی خود، در فهرست بتیس برای این مسابقه جایی ندارند.

آنتونی آماده بازگشت

با این حال، سایر بازیکنان بتیس در دسترس کادر فنی هستند. آنتونی، وینگر برزیلی این تیم، که ابتدای هفته به دلیل خستگی عضلانی چند جلسه تمرینی را از دست داده بود، اکنون آماده حضور در ترکیب است. همچنین دیه‌گو یورنته و جونیور فیرپو نیز پس از رهایی از مشکلات عضلانی پیش از تعطیلات کریسمس، چند روزی است که به تمرینات گروهی بازگشته‌اند.

در مجموع، فهرست بتیس برای این دیدار شامل ۲۲ بازیکن است که در میان آن‌ها دو بازیکن با شماره‌های تیم ذخیره نیز حضور دارند اما در عمل بخشی از تیم اصلی محسوب می‌شوند.

ترکیب‌های احتمالی دیدار رئال مادرید - بتیس

ترکیب احتمالی رئال مادرید:

کورتوا؛ والورده، رودیگر، آسنسیو، کارراس؛ شوامنی، کاماوینگا، گولر؛ بلینگام، رودریگو و وینیسیوس.

ترکیب احتمالی رئال بتیس:

والس؛ بیرین، بارترا، ناتان، والنتین؛ دئوسا، مارک روکا؛ رویبال، فورنالس، آنتونی؛ کوچو.

