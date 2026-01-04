برد دیر هنگام بارسلونا؛ گلزنی اولمو و لواندوفسکی
تیم فوتبال بارسلونا در خانه اسپانیول به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته هجدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا خارج از خانه میهمان اسپانیول بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.
گلهای دیر هنگام بلوگرانا در این بازی توسط دنی اولمو (86) و روبرت لواندوفسکی (90) زده شدند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
سلتاویگو 4 - والنسیا یک
اوساسونا یک - اتلتیکبیلبائو یک
الچه یک - ویارئال 3