برد دیر هنگام بارسلونا؛ گلزنی اولمو و لواندوفسکی

تیم فوتبال بارسلونا در خانه اسپانیول به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته هجدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا خارج از خانه میهمان اسپانیول بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

گل‌های دیر هنگام بلوگرانا در این بازی توسط دنی اولمو (86) و روبرت لواندوفسکی (90) زده شدند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

سلتاویگو 4 - والنسیا یک

اوساسونا یک - اتلتیک‌بیلبائو یک

الچه یک - ویارئال 3

 

