سه بازیکن در لیست قطع همکاری مهدی تارتار در گل گهر
با نظر مهدی تارتار علی کاظمی، نجاریان و پیمان بابایی احتمالا در پنجره زمستانی از این تیم جدا شوند و باید مقصد جدیدی را انتخاب کنند.
به گزارش ایلنا، با تصمیم سرمربی گلگهر، علی کاظمی، نجاریان و پیمان بابایی در فهرست بازیکنان قطع همکاری تیم قرار گرفتهاند. انتظار میرود این سه بازیکن در جریان پنجره نقلوانتقالات زمستانی، تیم جدیدی را برای ادامه فصل انتخاب کنند.
مهدی تارتار با اعمال این تغییرات قصد دارد ترکیب تیم را برای نیمفصل دوم تقویت کند و فضای بهتری برای سایر بازیکنان ایجاد کند تا عملکرد گلگهر در ادامه رقابتهای لیگ برتر بهبود یابد.