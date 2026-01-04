اختصاصی: مهاجم تراکتور در مسیر مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، تومیسلاو اشتراکالی، مهاجم با تجربه تیم تراکتور، در مسیر حضور در مس رفسنجان قرار گرفته است. این انتقال در پنجره زمستانی لیگ برتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و می‌تواند تغییر مهمی در خط حمله مس رفسنجان ایجاد کند.

باشگاه مس رفسنجان و مجتبی جباری در حال نهایی کردن جزئیات قرارداد هستند و انتظار می‌رود مهاجم کروات به زودی به تمرینات تیم اضافه شود. این جابه‌جایی می‌تواند باعث تقویت خط حمله شاگردان جباری برای ادامه رقابت‌های نیم‌فصل دوم لیگ برتر شود.

