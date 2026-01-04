خبرگزاری کار ایران
خط قرمز پیروز قربانی روی گیتاریست استقلالی!

سرمربی فجرسپاسی تصمیم به قطع همکاری با امیر ارسلان مطهری مهاجم این تیم گرفت.

به گزارش ایلنا،  امیر ارسلان مطهری، مهاجم با سابقه تیم فوتبال فجرسپاسی، دیگر جزو برنامه‌های پیروز قربانی، سرمربی این تیم، نیست. تصمیم به قطع همکاری با این بازیکن پس از بررسی عملکرد و نیازهای تاکتیکی تیم اتخاذ شد.

سرمربی فجرسپاسی در حالی این تصمیم را گرفت که تیم در نیم‌فصل دوم لیگ برتر در تلاش است با ترکیب جدید و تغییرات موثر، نتایج بهتری کسب کند. مطهری از این پس از تمرینات و مسابقات تیم کنار گذاشته شده و باشگاه احتمالا برنامه‌هایی برای جانشین او در خط حمله خواهد داشت.

 

