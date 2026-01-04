مقصد جالب مهاجم پرسپولیس: مجتبی جباری به دنبال مجتبی!
مجتبی فخریان با پیشنهاد باشگاه مس رفسنجان و مجتبی جباری برای حضور در این تیم مواجه شده و باید دید تصمیم این باشگاه چه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان، بازیکن با تجربه فوتبال ایران، پیشنهاد رسمی باشگاه مس رفسنجان را دریافت کرده است. همچنین مجتبی جباری، سرمربی این تیم، حضور فخریان در ترکیب تیم را مورد تأیید قرار داده و خواهان جذب او شده است.
با این حال، تصمیم نهایی درباره پیوستن فخریان به مس رفسنجان هنوز از سوی مدیریت باشگاه اعلام نشده و باید منتظر بود تا در روزهای آینده، تکلیف این انتقال مشخص شود. حضور این بازیکن میتواند به تقویت خط میانی و افزایش تجربه تیم کمک کند.