کاپیتان استقلال در آستانه عقد قرارداد با فجرسپاسی

محمدحسین مرادمند با فجرسپاسی در حال مذاکره است و احتمالا در نیم فصل دوم با پیراهن این تیم بار دیگر به لیگ برتر بازگردد.

به گزارش ایلنا،  محمدحسین مرادمند، مدافع با تجربه و کاپیتان استقلال، مذاکرات خود با باشگاه فجرسپاسی را آغاز کرده است. طبق منابع نزدیک به باشگاه، طرفین در مراحل پایانی توافق قراردادی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود مرادمند در نیم‌فصل دوم، رسماً به ترکیب فجرسپاسی اضافه شود.

این انتقال می‌تواند تقویت قابل توجهی برای خط دفاعی فجرسپاسی به شمار رود، تیمی که با هدف تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر به دنبال جذب بازیکنان با تجربه و ملی‌پوش است. مرادمند با حضور در این تیم، تجربه لیگ برتری خود را در اختیار سرمربی فجرسپاسی قرار خواهد داد و امید می‌رود حضور او در نیم‌فصل دوم، به بهبود عملکرد تیم کمک کند.

 

