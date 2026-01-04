نهایی شد: مهاجم ملیپوش مدنظر پرسپولیس فردا در تهران
با اعلام رسمی سایت باشگاه پرسپولیس ایگور سرگیف یکشنبه راهی تهران خواهد شد تا بعد از انجام تست پزشکی با سرخپوشان قراردادش را به امضا برساند.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد ایگور سرگیف، مهاجم ملیپوش و مدنظر کادر فنی این تیم، روز یکشنبه وارد تهران خواهد شد. بر اساس برنامهریزیها، این بازیکن پس از ورود به پایتخت، مراحل تست پزشکی خود را پشت سر گذاشته و قرارداد رسمیاش را با سرخپوشان امضا خواهد کرد.
سرمربی تیم پرسپولیس با تاکید بر نیاز تیم به تقویت خط حمله، از حضور سرگیف به عنوان گامی مهم در آمادهسازی ترکیب تیم برای ادامه رقابتها یاد کرده است. این مهاجم که تجربه بازی در لیگهای معتبر و حضور در تیم ملی را در کارنامه دارد، انتظار میرود با اضافه شدن به جمع بازیکنان، تنوع و قدرت هجومی تیم را افزایش دهد.
کادر فنی پرسپولیس همچنین به هماهنگیهای لازم برای تسهیل حضور این بازیکن در تمرینات و آشنایی سریع با سبک بازی تیم پرداخته تا او بتواند بدون تأخیر وارد چرخه آمادهسازی تیم شود.
پرسپولیسیها امیدوارند ایگور سرگیف بتواند به خط حمله تیم ثبات و گلزنی بیشتری بدهد و در مسیر رقابتهای حساس پیش رو نقش مؤثری ایفا کند.