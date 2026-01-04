خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نهایی شد: مهاجم ملی‌پوش مدنظر پرسپولیس فردا در تهران

نهایی شد: مهاجم ملی‌پوش مدنظر پرسپولیس فردا در تهران
کد خبر : 1736991
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام رسمی سایت باشگاه پرسپولیس ایگور سرگیف یکشنبه راهی تهران خواهد شد تا بعد از انجام تست پزشکی با سرخپوشان قراردادش را به امضا برساند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد ایگور سرگیف، مهاجم ملی‌پوش و مدنظر کادر فنی این تیم، روز یکشنبه وارد تهران خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این بازیکن پس از ورود به پایتخت، مراحل تست پزشکی خود را پشت سر گذاشته و قرارداد رسمی‌اش را با سرخپوشان امضا خواهد کرد.

سرمربی تیم پرسپولیس با تاکید بر نیاز تیم به تقویت خط حمله، از حضور سرگیف به عنوان گامی مهم در آماده‌سازی ترکیب تیم برای ادامه رقابت‌ها یاد کرده است. این مهاجم که تجربه بازی در لیگ‌های معتبر و حضور در تیم ملی را در کارنامه دارد، انتظار می‌رود با اضافه شدن به جمع بازیکنان، تنوع و قدرت هجومی تیم را افزایش دهد.

کادر فنی پرسپولیس همچنین به هماهنگی‌های لازم برای تسهیل حضور این بازیکن در تمرینات و آشنایی سریع با سبک بازی تیم پرداخته تا او بتواند بدون تأخیر وارد چرخه آماده‌سازی تیم شود.

پرسپولیسی‌ها امیدوارند ایگور سرگیف بتواند به خط حمله تیم ثبات و گلزنی بیشتری بدهد و در مسیر رقابت‌های حساس پیش رو نقش مؤثری ایفا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی