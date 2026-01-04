جذب مهاجم پرسپولیسی توسط سرمربی استقلالی!

به گزارش ایلنا، مهدی شریفی، بازیکن سابق تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و تراکتور، راهی فجرسپاسی شد تا زیر نظر پیروز قربانی به تمرینات این تیم بپیوندد.

سرمربی استقلالی، با جذب این مهاجم باتجربه، امیدوار است خط حمله فجرسپاسی را تقویت کند.

شریفی که در فصل‌های گذشته تجربه بازی در تیم‌های بزرگ لیگ برتر را دارد، اکنون فرصتی تازه برای اثبات توانایی‌های خود در تیمی که به دنبال کسب نتایج بهتر است، پیدا کرده است.

