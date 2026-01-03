جان هردمن سرمربی تیم ملی فوتبال اندونزی شد
فدراسیون فوتبال اندونزی بهطور رسمی جان هردمن، سرمربی پیشین تیم ملی کانادا، را بهعنوان هدایتگر تیم ملی مردان این کشور معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، جان هردمن ۵۰ ساله که سابقه هدایت تیم ملی کانادا به جام جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد، جایگزین پاتریک کلایورت هلندی شد که اکتبر گذشته از سمت خود کنارهگیری کرده بود. فدراسیون فوتبال اندونزی در بیانیه رسمی خود، هردمن را «فقط یک مربی، بلکه معمار فوتبال با سابقه موفق در رساندن تیمها به جام جهانی» توصیف کرد.
هردمن پیشتر هدایت تیم ملی زنان کانادا را نیز برعهده داشت و این تیم را به جام جهانی زنان ۲۰۱۵ رساند. اکنون، این مربی باتجربه قراردادی دو ساله با فدراسیون فوتبال اندونزی امضا کرده که شامل بند تمدید برای دو سال دیگر نیز میشود. او پس از جدایی از تیم تورنتو کانادا در سال ۲۰۲۴، این فرصت را برای بازگشت به صحنه بینالمللی پیدا کرده است.
تیم ملی اندونزی که استقلال خود را از سال ۱۹۴۵ به دست آورده، تاکنون هرگز به جام جهانی صعود نکرده است و اولین مأموریت رسمی هردمن، حضور تیم در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ خواهد بود که به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشود.
پیشتر شایعاتی درباره انتخاب تیمور کاپادزه، سرمربی ازبکستانی، بهعنوان هدایتگر جدید تیم ملی اندونزی مطرح شده بود، اما این تغییر صورت نگرفت.