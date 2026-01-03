خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز تمرین تیم امید در ریاض پیش از جام ملت‌های آسیا

آغاز تمرین تیم امید در ریاض پیش از جام ملت‌های آسیا
کد خبر : 1736965
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی امید ایران با برگزاری نخستین تمرین خود در ریاض، آماده حضور در هفتمین دوره جام ملت‌های زیر ۲۳ ساله‌های آسیا شد و شاگردان امیدرضا روانخواه برنامه‌های تاکتیکی کادرفنی را دنبال کردند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران پس از ورود به عربستان برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ ساله‌های آسیا، از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود در ریاض را برگزار کرد.

این تمرین ۹۰ دقیقه‌ای زیر نور برگزار شد و شاگردان امیدرضا روانخواه با روحیه و تمرکز بالا، برنامه‌ها و تاکتیک‌های مدنظر کادرفنی را دنبال کردند.

سرمربی تیم امید و دستیارانش نیز با دقت روند تمرین را زیر نظر داشتند تا تیم در آستانه هفتمین دوره جام ملت‌ها به آمادگی بیشتری برسد.

تیم ملی امید ایران درحالی قرار است در تاریخ ۱۷ دی نخستین بازی خود را مقابل کره جنوبی برگزار کند که ۲ تیم در یک هتل مشترک مستقر هستند.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

ایران – کره‌جنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی