آغاز تمرین تیم امید در ریاض پیش از جام ملتهای آسیا
تیم ملی امید ایران با برگزاری نخستین تمرین خود در ریاض، آماده حضور در هفتمین دوره جام ملتهای زیر ۲۳ سالههای آسیا شد و شاگردان امیدرضا روانخواه برنامههای تاکتیکی کادرفنی را دنبال کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران پس از ورود به عربستان برای حضور در جام ملتهای زیر ۲۳ سالههای آسیا، از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود در ریاض را برگزار کرد.
این تمرین ۹۰ دقیقهای زیر نور برگزار شد و شاگردان امیدرضا روانخواه با روحیه و تمرکز بالا، برنامهها و تاکتیکهای مدنظر کادرفنی را دنبال کردند.
سرمربی تیم امید و دستیارانش نیز با دقت روند تمرین را زیر نظر داشتند تا تیم در آستانه هفتمین دوره جام ملتها به آمادگی بیشتری برسد.
تیم ملی امید ایران درحالی قرار است در تاریخ ۱۷ دی نخستین بازی خود را مقابل کره جنوبی برگزار کند که ۲ تیم در یک هتل مشترک مستقر هستند.
برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
ایران – کرهجنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی