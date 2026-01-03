خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استعداد ۱۸ ساله گامبیایی در راه آلیانز آرنا

استعداد ۱۸ ساله گامبیایی در راه آلیانز آرنا
کد خبر : 1736957
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه بایرن مونیخ با جذب قرضی بارا سابوکو ندای، مهاجم ۱۸ ساله و آینده‌دار گامبیایی، بار دیگر نگاه ویژه‌اش به پروژه استعدادیابی جهانی را نشان داد.

به گزارش ایلنا، باشگاه بایرن مونیخ آلمان به‌صورت رسمی اعلام کرد که بارا سابوکو ندای، مهاجم جوان اهل گامبیا، را با قراردادی قرضی به خدمت گرفته است.

این بازیکن ۱۸ ساله که از او به‌عنوان یکی از استعدادهای ناب فوتبال آفریقا یاد می‌شود، از آکادمی «گامبیاز استارز آفریقا» به جمع باواریایی‌ها پیوسته و قراردادش تا پایان فصل جاری اعتبار دارد.

استعداد ۱۸ ساله گامبیایی در راه آلیانز آرنا

نکته قابل‌توجه این انتقال، جذب ندای در شرایطی است که او با مصدومیتی جزئی روبه‌روست. با این حال، طبق اعلام بایرن، این مهاجم جوان بلافاصله پس از بهبودی، در تمرینات تیم اصلی زیر نظر ونسان کمپانی حضور خواهد یافت. تمرینات بایرن پس از تعطیلات زمستانی از روز یکشنبه آغاز می‌شود.

این انتقال در ادامه همکاری آکادمی گامبیاز استارز آفریقا با پروژه «رد اند گولد فوتبال» انجام شده؛ پروژه‌ای مشترک میان بایرن مونیخ و لس‌آنجلس اف‌سی که از سال ۲۰۲۳ با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر فوتبال در سطح جهانی فعالیت می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی