استعداد ۱۸ ساله گامبیایی در راه آلیانز آرنا

به گزارش ایلنا، باشگاه بایرن مونیخ آلمان به‌صورت رسمی اعلام کرد که بارا سابوکو ندای، مهاجم جوان اهل گامبیا، را با قراردادی قرضی به خدمت گرفته است.

این بازیکن ۱۸ ساله که از او به‌عنوان یکی از استعدادهای ناب فوتبال آفریقا یاد می‌شود، از آکادمی «گامبیاز استارز آفریقا» به جمع باواریایی‌ها پیوسته و قراردادش تا پایان فصل جاری اعتبار دارد.

نکته قابل‌توجه این انتقال، جذب ندای در شرایطی است که او با مصدومیتی جزئی روبه‌روست. با این حال، طبق اعلام بایرن، این مهاجم جوان بلافاصله پس از بهبودی، در تمرینات تیم اصلی زیر نظر ونسان کمپانی حضور خواهد یافت. تمرینات بایرن پس از تعطیلات زمستانی از روز یکشنبه آغاز می‌شود.

این انتقال در ادامه همکاری آکادمی گامبیاز استارز آفریقا با پروژه «رد اند گولد فوتبال» انجام شده؛ پروژه‌ای مشترک میان بایرن مونیخ و لس‌آنجلس اف‌سی که از سال ۲۰۲۳ با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر فوتبال در سطح جهانی فعالیت می‌کند.

