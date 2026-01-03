خبرگزاری کار ایران
کنایه پپ به شایعات جدایی: می‌خواهید من را اخراج کنید؟
پپ گواردیولا در کنفرانس خبری اخیر خود، در واکنش به شایعات مربوط به جانشینی‌اش در منچسترسیتی، با لحنی طنزآلود و کنایه‌ای تند، همه گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش را به سخره گرفت.

به گزارش ایلنا،  نشست خبری اخیر پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، بیش از آنکه فنی و تاکتیکی باشد، تحت‌تأثیر سوالاتی درباره آینده او و شایعات جانشینی انزو مارسکا قرار گرفت؛ مربی‌ای که سابقه دستیاری پپ را در کارنامه دارد.

وقتی یکی از خبرنگاران درباره ارتباط جدایی مارسکا از چلسی با احتمال جانشینی گواردیولا در سیتی سوال کرد، پپ با خونسردی پاسخ داد: «هیچ ایده‌ای ندارم؛ فکر می‌کنم شما بیشتر از من می‌دانید.»

اصرار خبرنگاران برای گرفتن پاسخ روشن‌تر، واکنش طنازانه سرمربی اسپانیایی را به دنبال داشت. او در پاسخ به سوالی درباره احتمال جدایی‌اش گفت: «این فقط یک شایعه است؛ نه می‌خواهم بپرسم و نه جواب بدهم.»

اوج این کنفرانس جایی رقم خورد که خبرنگاری مستقیماً وضعیت خود گواردیولا را زیر سوال برد. پپ با لبخندی کنایه‌آمیز گفت: «می‌خواهید مرا اخراج کنید؟» و سپس با لحنی جدی‌تر اضافه کرد: «دستمزد من خیلی بالاست! پس بی‌خیال این شایعات شوید.»

این واکنش پپ بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بار دیگر نشان داد او حتی در اوج فشار شایعات، با اعتمادبه‌نفس و شوخ‌طبعی، جایگاه خود در منچسترسیتی را کاملاً تثبیت‌شده می‌داند.

