خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تساوی پیکان و نساجی در بازی دوستانه کیش

تساوی پیکان و نساجی در بازی دوستانه کیش
کد خبر : 1736926
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار دوستانه تیم‌های پیکان و نساجی مازندران در جزیره کیش با تساوی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پیکان در سومین روز از اردوی آماده‌سازی خود در جزیره کیش، مقابل نساجی صدرنشین لیگ دسته اول به میدان رفت و این مسابقه دوستانه با نتیجه ۲-۲ خاتمه یافت.

گل‌های پیکان را مهدی نجفی و فراز امامعلی به ثمر رساندند و میثم تهیدست و محمد صابری‌پور نیز برای نساجی موفق به گلزنی شدند. در این بازی، فریبرز گرامی از پیکان در دقیقه ۴۰ از زمین اخراج شد اما با توافق دو تیم، بازیکن جایگزین وارد زمین شد.

پیکان تمرینات آماده‌سازی خود را در روزهای آینده در کیش ادامه خواهد داد و دو بازی دوستانه دیگر نیز در دستور کار این تیم قرار دارد. نساجی نیز که در صدر جدول لیگ دسته اول قرار دارد، با هدف بازگشت به لیگ برتر، این بازی‌ها را در برنامه آماده‌سازی خود گنجانده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی