تساوی پیکان و نساجی در بازی دوستانه کیش
دیدار دوستانه تیمهای پیکان و نساجی مازندران در جزیره کیش با تساوی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان در سومین روز از اردوی آمادهسازی خود در جزیره کیش، مقابل نساجی صدرنشین لیگ دسته اول به میدان رفت و این مسابقه دوستانه با نتیجه ۲-۲ خاتمه یافت.
گلهای پیکان را مهدی نجفی و فراز امامعلی به ثمر رساندند و میثم تهیدست و محمد صابریپور نیز برای نساجی موفق به گلزنی شدند. در این بازی، فریبرز گرامی از پیکان در دقیقه ۴۰ از زمین اخراج شد اما با توافق دو تیم، بازیکن جایگزین وارد زمین شد.
پیکان تمرینات آمادهسازی خود را در روزهای آینده در کیش ادامه خواهد داد و دو بازی دوستانه دیگر نیز در دستور کار این تیم قرار دارد. نساجی نیز که در صدر جدول لیگ دسته اول قرار دارد، با هدف بازگشت به لیگ برتر، این بازیها را در برنامه آمادهسازی خود گنجانده است.