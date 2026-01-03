برد یکگله مس شهربابک در خانه مس سونگون
مس شهربابک در دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ دسته اول با تکگل دقایق پایانی نیمه نخست، مس سونگون را شکست داد و نیمفصل اول را با عنوان نایبقهرمانی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای معوقه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، امروز دو تیم مس سونگون و مس شهربابک رودرروی هم قرار گرفتند؛ مسابقهای که با وجود موقعیتهای محدود، تنها یک گل داشت و همان گل سرنوشت بازی را رقم زد.
شاگردان قاسم شهبا که با هدف تثبیت جایگاه خود در رتبه دوم جدول و کاهش فاصله با صدرنشین وارد میدان شده بودند، در دومین دقیقه وقتهای تلفشده نیمه اول به گل رسیدند. علی وزیریپناه روی پاس محمدحسین باصری موفق شد دروازه مس سونگون را باز کند تا نارنجیپوشان با همین گل به پیروزی برسند.
در نیمه دوم، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و مس شهربابک توانست برتری خود را تا پایان حفظ کند. با این برد خارج از خانه، مس شهربابک نیمفصل نخست رقابتها را با ۳۰ امتیاز و عنوان نایبقهرمانی به پایان رساند و خود را بهعنوان یکی از مدعیان جدی صعود معرفی کرد؛ هرچند در ادامه فصل رقابت نزدیکی با تیمهایی چون صنعت نفت آبادان، هوادار، سایپا و پارس جنوبی جم خواهد داشت.
در سوی مقابل، مس سونگون با متحمل شدن یازدهمین شکست خود در نیمفصل اول، همچنان در قعر جدول باقی ماند. این تیم با ۹ امتیاز و قرار گرفتن در رتبه ماقبل پایانی، پنج امتیاز با خروج از منطقه قرمز فاصله دارد و نیمفصل دوم را با شرایطی دشوار آغاز خواهد کرد.