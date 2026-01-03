خبرگزاری کار ایران
برد اقتصادی سایپا مقابل نود ارومیه در بازی معوقه لیگ یک

سایپا در دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ یک با تک‌گل عارف صیفی برابر نود ارومیه به پیروزی رسید و فاصله خود با منطقه صعود را کاهش داد.

به گزارش ایلنا،  در یکی از آخرین دیدارهای نیم‌فصل نخست لیگ دسته اول فوتبال، تیم‌های سایپا و نود ارومیه در بازی معوقه هفته شانزدهم به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر شاگردان رضا عنایتی به پایان رسید.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که سرمای هوا و لغزندگی زمین، کیفیت فنی مسابقه را تحت تأثیر قرار داده بود و دو تیم بیشتر به بازی محتاطانه روی آوردند. با وجود این، حملات پراکنده‌ای روی دروازه‌ها شکل گرفت تا اینکه سایپا در دقیقه ۴۵ به گل برتری دست یافت. عارف صیفی روی ارسال کرنر و با ضربه سر، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

در نیمه دوم نیز هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت. مهم‌ترین فرصت نود ارومیه در میانه‌های این نیمه ایجاد شد که حسن پورحمیدی با واکنشی به‌موقع توپ را از روی خط دروازه سایپا دور کرد. در مقابل، سایپا نیز با عسکرپور صاحب موقعیت شد که این فرصت از دست رفت.

با این پیروزی، سایپا ۲۸ امتیازی شد و با وجود مشکلاتی که در هفته‌های اخیر پشت سر گذاشته، تنها دو امتیاز با منطقه صعود فاصله دارد و آماده شروع نیم‌فصل دوم می‌شود. نود ارومیه نیز با ۱۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول باقی ماند.

 

