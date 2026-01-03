ترکیب احتمالی بارسلونا مقابل اسپانیول

به گزارش ایلنا، تیم تحت هدایت هانسی فلیک خود را برای دیدار حساس مقابل اسپانیول آماده می‌کند، اما بازگشت پدری، هافبک جوان و کلیدی بارسلونا، تمام محاسبات این تیم را تحت تأثیر قرار داده است.

انتظار می‌رود این دیدار از نظر سطح رقابت بسیار دشوار باشد و حضور خوان گارسیا، دروازه‌بان جوان اسپانیول، با حواشی همراه شود. برخی منابع نزدیک به باشگاه گزارش داده‌اند که فلیک ممکن است برای کاهش سطح تنش، تصمیم به جایگزینی گارسیا بگیرد.

وضعیت رونی بردغجی برای این بازی هنوز قطعی نیست، چرا که او در آخرین جلسه تمرین گروهی حضور نداشت، اما تمرینات انفرادی خود را در جیم ادامه داده است. در مقابل، لامین یامال آماده حضور در میدان است و کسالت او برطرف شده است.

ترکیب احتمالی بارسلونا:

فران تورس، لامین یامال، فرمین لوپز، رافینیا، اریک گارسیا، پدری، ژول کونده، کوبارسی، جرارد مارتین، بالده و خوان گارسیا

انتهای پیام/