رد پیشنهاد چلسی توسط یورگن کلوپ

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی پس از عملکرد نامطلوب تیم در رقابت‌های اخیر، تصمیم گرفت انزو مارسکا، سرمربی ایتالیایی خود، را برکنار کند. در پی این تصمیم، نام‌های مختلفی برای جایگزینی مارسکا مطرح شد که یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی سابق لیورپول، یکی از گزینه‌های اصلی به شمار می‌رفت.

با این حال، سایت اسپانیایی "فیچاخس" گزارش داد که کلوپ پیشنهاد مربیگری چلسی را به طور قطعی رد کرده است. سرمربی سابق لیورپول تأکید کرده که دوران حضورش در لیگ برتر انگلیس به پایان رسیده و تمایلی به بازگشت، به ویژه در تیمی که رقیب مستقیم سابقش است، ندارد.

این تصمیم کلوپ با احترام وی نسبت به باشگاه و هواداران لیورپول و تلاش برای حفظ میراثش در فوتبال انگلیس توجیه می‌شود. همچنین، این موضع با اظهارات قبلی او درباره آینده مربیگری همخوانی دارد.

با رد پیشنهاد کلوپ، مدیریت چلسی ناچار شده سرعت عمل خود در بازار مربیان را افزایش داده و گزینه‌های جایگزین دیگری برای هدایت تیم بررسی کند. کلوپ، که هنوز تصمیم نهایی درباره بازگشت به مربیگری نگرفته، یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی ژابی آلونسو در رئال مادرید نیز محسوب می‌شود.

