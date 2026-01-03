خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رد پیشنهاد چلسی توسط یورگن کلوپ

رد پیشنهاد چلسی توسط یورگن کلوپ
کد خبر : 1736817
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه چلسی پس از نتایج ضعیف اخیر، انزو مارسکا را از سمت سرمربیگری برکنار کرد، اما یورگن کلوپ پیشنهاد هدایت این تیم را رد کرد و باشگاه مجبور به جستجوی گزینه‌های جدید شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه چلسی پس از عملکرد نامطلوب تیم در رقابت‌های اخیر، تصمیم گرفت انزو مارسکا، سرمربی ایتالیایی خود، را برکنار کند. در پی این تصمیم، نام‌های مختلفی برای جایگزینی مارسکا مطرح شد که یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی سابق لیورپول، یکی از گزینه‌های اصلی به شمار می‌رفت.

با این حال، سایت اسپانیایی "فیچاخس" گزارش داد که کلوپ پیشنهاد مربیگری چلسی را به طور قطعی رد کرده است. سرمربی سابق لیورپول تأکید کرده که دوران حضورش در لیگ برتر انگلیس به پایان رسیده و تمایلی به بازگشت، به ویژه در تیمی که رقیب مستقیم سابقش است، ندارد.

این تصمیم کلوپ با احترام وی نسبت به باشگاه و هواداران لیورپول و تلاش برای حفظ میراثش در فوتبال انگلیس توجیه می‌شود. همچنین، این موضع با اظهارات قبلی او درباره آینده مربیگری همخوانی دارد.

با رد پیشنهاد کلوپ، مدیریت چلسی ناچار شده سرعت عمل خود در بازار مربیان را افزایش داده و گزینه‌های جایگزین دیگری برای هدایت تیم بررسی کند. کلوپ، که هنوز تصمیم نهایی درباره بازگشت به مربیگری نگرفته، یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی ژابی آلونسو در رئال مادرید نیز محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی