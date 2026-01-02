احتمال بازگشت سردار آزمون به روسیه
سردار آزمون با وجود شکستگی پا مورد توجه تیمهای روسیه قرار دارد.
به گزارش ایلنا، نام سردار آزمون بار دیگر در رسانههای روسی مطرح شده و اینبار صحبت از علاقه چند باشگاه لیگ برتر روسیه (RPL) به جذب مهاجم ایرانی شبابالاهلی به میان آمده است.
آرماند دورن، مدیر برنامههای ورزشی، در گفتوگویی که با «RB Sport» منتشر شده، تأیید کرده که آزمون مورد توجه باشگاههای روسی قرار دارد. او در اینباره گفته است:
«فکر میکنم واقعاً یک علاقه مشخص از سوی روسیه نسبت به سردار وجود دارد. البته فعلاً هیچ مذاکرهای انجام نشده و همهچیز در حد ابراز علاقه است.»
سردار آزمون ۳۰ ساله در حال حاضر بازیکن باشگاه شبابالاهلی دبی است. او در فصل جاری در مجموع رقابتها ۴ بازی انجام داده، یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل نیز ثبت کرده است. با این حال، مهاجم ایرانی این روزها به دلیل مصدومیت جدی (شکستگی پا) دور از میادین است و زمان دقیق بازگشت او هنوز مشخص نیست.
آزمون پیش از این سابقه طولانی و موفقی در فوتبال روسیه داشته است. او طی سالهای حضورش در لیگ برتر روسیه، ۲۰۸ مسابقه انجام داد و آمار ۸۵ گل و ۳۸ پاس گل را به نام خود ثبت کرد. این مهاجم ایرانی در مقاطع مختلف پیراهن تیمهای زنیت سنپترزبورگ، روستوف و روبین کازان را بر تن کرده و یکی از چهرههای شناختهشده فوتبال روسیه به شمار میرود.
بر اساس آخرین ارزیابی سایت ترانسفرمارکت، ارزش فعلی سردار آزمون ۷ میلیون یورو برآورد شده است. حالا باید دید پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، آیا مسیر حرفهای او بار دیگر به فوتبال روسیه ختم خواهد شد یا نه.