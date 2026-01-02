خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قلی‌زاده: مدیون سپاهانم اما پیروزی را به استقلال تقدیم می‌کنم

قلی‌زاده: مدیون سپاهانم اما پیروزی را به استقلال تقدیم می‌کنم
کد خبر : 1736414
لینک کوتاه کپی شد.

اسماعیل قلی‌زاده، وینگر استقلال، پس از گل پیروزی‌بخش مقابل تیم سابقش سپاهان، برد تیمش را به هواداران تقدیم کرد و درباره ریشه‌های فوتبالی خود در سپاهان صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،  ستاره تابستانی استقلال در آخرین دقایق دیدار حساس مقابل سپاهان، دروازه تیم سابقش را باز کرد و شادی بی‌حد و حصرش، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. قلی‌زاده پس از بازی گفت: «این برد را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنیم چون در شرایط سخت کنار ما بودند.»

وقتی درباره نوع خوشحالی پس از گل از او پرسیده شد، با کمی مکث پاسخ داد: «درباره خوشحالی… بهتر است چیزی نگویم.»

او سپس به سابقه فوتبالی خود در سپاهان اشاره کرد: «چهار سال در باشگاه سپاهان بودم و در آکادمی برای من زحمت کشیدند. در واقع من در اینجا بزرگ شدم. پیشرفتی که داشتم را مدیون سپاهان هستم، ولی بعدها اتفاقاتی افتاد که…» (جمله ناتمام ماند).

قبل از ترک محل مصاحبه، قلی‌زاده بار دیگر تاکید کرد: «همیشه مدیونشان هستم چون چهار سال برایم زحمت کشیدند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی