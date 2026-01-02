قلیزاده: مدیون سپاهانم اما پیروزی را به استقلال تقدیم میکنم
اسماعیل قلیزاده، وینگر استقلال، پس از گل پیروزیبخش مقابل تیم سابقش سپاهان، برد تیمش را به هواداران تقدیم کرد و درباره ریشههای فوتبالی خود در سپاهان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، ستاره تابستانی استقلال در آخرین دقایق دیدار حساس مقابل سپاهان، دروازه تیم سابقش را باز کرد و شادی بیحد و حصرش، نگاهها را به خود جلب کرد. قلیزاده پس از بازی گفت: «این برد را به هواداران استقلال تقدیم میکنیم چون در شرایط سخت کنار ما بودند.»
وقتی درباره نوع خوشحالی پس از گل از او پرسیده شد، با کمی مکث پاسخ داد: «درباره خوشحالی… بهتر است چیزی نگویم.»
او سپس به سابقه فوتبالی خود در سپاهان اشاره کرد: «چهار سال در باشگاه سپاهان بودم و در آکادمی برای من زحمت کشیدند. در واقع من در اینجا بزرگ شدم. پیشرفتی که داشتم را مدیون سپاهان هستم، ولی بعدها اتفاقاتی افتاد که…» (جمله ناتمام ماند).
قبل از ترک محل مصاحبه، قلیزاده بار دیگر تاکید کرد: «همیشه مدیونشان هستم چون چهار سال برایم زحمت کشیدند.»