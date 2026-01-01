لیورپول 0-0 لیدز: قرمزها در آنفیلد متوقف شدند
لیورپول در خانه مقابل لیدز یونایتد به تساوی بدون گل رضایت داد تا شاگردان اشلوت در ادامه فصل با توقف خانگی مواجه شوند و لیدز یک امتیاز ارزشمند کسب کند.
به گزارش ایلنا، در شب سرد آنفیلد، لیورپول نتوانست قلعه دفاعی لیدز را فرو بریزد و بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. برخلاف انتظار، میزبان بازی را با مالکیت کامل آغاز نکرد و لیدزیها با جسارت و شجاعت قابل توجه، با ضربات ایستگاهی و حملات سریع، هواداران آنفیلد را نگران کردند.
نیمه نخست برای لیورپول پر از حسرت بود. اکیتیکه دو فرصت طلایی را از دست داد؛ یک شوت زاویهدار که با واکنش دروازهبان مهار شد و یک ضربه سر که به بیرون رفت. حتی فلوریان ویرتز نیز در ضربات آخر مردد ظاهر شد و موقعیتها به ثمر نرسید.
در نیمه دوم، اشلوت با تعویضهای گسترده تلاش کرد تیمش را به گل برساند؛ رابرتسون، کرتیس جونز و ویرتز از زمین خارج شدند و خاکپو، مکآلیستر و کرکز وارد میدان شدند، اما ریتم بازی همچنان کند بود. در همین حین، لیدز با ضدحملات برنامهریزی شده، خطرناک ظاهر شد.
نقطه عطف بازی ورود دومینیک کالورت لوین بود. مهاجم لیدز با ضربه چیپ روی دروازه آلیسون، آنفیلد را در سکوت فرو برد، اما پرچم کمکداور و اعلام آفساید میلیمتری، مانع از باز شدن دروازه شد.
دقایق پایانی با فشار بیوقفه اما بیثمر لیورپول گذشت. ارسالهای مکرر، کرنرهای بینتیجه و صحنه مشکوک به پنالتی روی فدریکو کیهزا نتوانست قفل دروازه لیدز را باز کند و بازی با همان تساوی صفر-صفر خاتمه یافت.
با این نتیجه، لیورپول با 33 امتیاز در رتبه چهارم جدول باقی ماند و همچنان با صدرنشینان لیگ فاصله دارد؛ آنها 12 امتیاز عقبتر از آرسنال و 7 امتیاز کمتر از منچسترسیتی هستند و فرصت جبران در بازیهای آینده را خواهند داشت.