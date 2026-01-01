آشورماتوف: به بازی خودمان اعتماد داشتیم و پیروز شدیم
رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل سپاهان، برد خارج از خانه را سخت اما ارزشمند خواند و درباره گل بهخودی توضیح داد.
به گزارش ایلنا، آشورماتوف درباره دیدار مقابل سپاهان گفت: «یک بازی سخت بود، اما به عملکرد و هماهنگی خودمان اعتماد داشتیم و خوشبختانه توانستیم پیروز شویم. این برد برای ما بسیار مهم است.»
مدافع استقلال درباره حضورش در این تیم افزود: «حضور در استقلال برایم خیلی جذاب است. در کنار هم، انرژی و انگیزه بیشتری برای بازیها پیدا میکنیم و فرصت بیشتری برای نشان دادن تواناییهایمان داریم.»
آشورماتوف در واکنش به گل بهخودی که برای سپاهان به ثمر رسید، توضیح داد: «برای مدافع طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد. اگر من توپ را نمیزدم، مهاجم سپاهان آماده بود تا گل بزند.»