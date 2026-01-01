شوک به آبیها: فسخ شبانه مهاجم گلزن
مهاجم گلزن آبیها قرارداد خود را به صورت یک طرفه با این باشگاه فسخ کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت احمدی مهاجم ملیپوش عضو تیم المپیک ایران که در ترکیب نیم فصل استقلال خوزستان خوش درخشیده بود، قراردادش را با این تیم فسخ کرد.
احمدی در مدت حضورش در جمع آبیپوشان خوزستانی توانست با عملکرد فنی مطلوب، نظر کادر فنی و کارشناسان فوتبال را به خود جلب کند و نقش مهمی در خط حمله تیم ایفا کند. فسخ قرارداد این مهاجم ملیپوش در حالی رقم خورده که گمانهزنیها درباره مقصد بعدی او در نقلوانتقالات نیمفصل دوم افزایش یافته است.
با توجه به سابقه حضور حجت احمدی در تیمهای ملی پایه و تیم المپیک ایران، انتظار میرود او بهزودی به یکی از گزینههای جذاب بازار نقلوانتقالات تبدیل شود و تصمیم نهایی خود درباره تیم آیندهاش را طی روزهای آینده اعلام کند.