آزادی: فشار روانی و کمبود فرصت بازی دلیل افت اخیرم بود

به گزارش ایلنا، آزادی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «عملکردی که باید ارائه می‌دادم، نداشتم و هواداران انتظار داشتند بیشتر گل بزنم. کاملاً حق دارند که از من توقع داشته باشند.»

مهاجم استقلال دلیل افت خود را ترکیبی از کمبود فرصت بازی و فشارهای روانی عنوان کرد: «فرصت زیادی برای بازی به من نرسید و وقتی هجمه‌ها زیاد می‌شود، تمرکز بازیکن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. روی من هم فشار زیادی بود و امیدوارم شرایط در ادامه بهتر شود.»

او در پایان درباره جدایی احتمالی از تیم تصریح کرد: «اینطور نیست که بخواهم استقلال را ترک کنم. همه چیز به خواست خدا و تصمیم نهایی سرمربی بستگی دارد.»

