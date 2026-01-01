سیدحسین جواب ساپینتو را داد؛
حسینی خطاب به ساپینتو: فعلا خوشحال باش/ من اهل خیانت به نکونام نبودم
سید حسین حسینی دروازه بان تیم سپاهان در واکنش به صحبت های ریکاردو ساپینتو استوری منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، سید حسین حسینی دروازه بان پیشین استقلال نسبت به صحبت های ریکاردو سایپنتو واکنش نشان داد و با انتشار استوری در صفحه مجازی خود نوشت:
مربی عزیز
نیازی نبود من به شما سلام کنم چون تو هم جز نفراتی بودی که من روز از خونم جدا کردی
مشکل تو با من از زمانی شروع شد که پارسال هفته سوم به من پیام دادی که با فدراسیون صحبت کن محرومیتم رو ببخشن و برگردم
ولی چون من به آقای نکونام خیانت نکردم، امسال رو اینجوری جبران کردی
فعلا خوشحال باش...